В парке «Краснодар» снимают сериал со звездой «Зеленого слоника» в главной роли

Краснодарский край

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14 октября стало известно, что в парке «Краснодар» впервые снимают сериал

14 октября редакции портала Юга.ру сообщили, что в парке «Краснодар» развернули съемочную площадку сериала и поделились фотографиями.

Как выяснили Юга.ру, кинокомпания «Старт Продакшн», входящая в «Yellow Black and White Group», снимает сериал «Два Холма». Это фантастическая история о будущем, где общество формирует идеальный мир: без болезней,  бедности, голода, агрессии и войн. Режиссер-постановщик сериала — Дмитрий Грибанов, а главную роль исполняет Владимир Епифанцев, известный по фильмам Светланы Басковой, в том числе — «Зеленому слонику» и «Пяти бутылкам водки».

Парк «Краснодар» выбрали площадкой для съемок сцен «из мира будущего». 

Затем краснодарский фотограф Евгений Таранжин поделился в своем твиттере фотографиями со съемочной площадки, развернутой в парке «Краснодар». На одном фото видно палатку, на которой написано, что она установлена временно для декорации к сериалу.

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