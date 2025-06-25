Ростовский ЮФУ вошел в топ-20 рейтинга университетов РФ
Южный федеральный университет занял 16 место в Национальном рейтинге университетов
25 июня группа «Интерфакс» представила Национальный рейтинг университетов за 2025 год. В него вошли 389 учебных заведений.
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) получил 861 балл и разместился на 16-м месте. Кубанский государственный университет набрал 852 балла и попал на 23-25 место рейтинга.
В топ-100 также вошли другие университеты ЮФО И СКФО:
- 52 место и 797 баллов — Адыгейский государственный университет;
- 53-54 место и 795 баллов — Ростовский государственный экономический университет (РИНХ);
- 58-60 место и 790 баллов — Дагестанский государственный университет;
- 70-72 место и 777 баллов — Донской государственный технический университет;
- 69 место и 778 баллов — Волгоградский государственный университет;
- 89 место и 763 балла — Сочинский государственный университет;
- 99 место и 758 баллов — Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова.
В тройке лидеров списка расположились московские университеты. На первом месте списка — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на втором Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», на третьем Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).
Четыре вуза Краснодара и Ростова-на-Дону попали в топ-100 в России:
Высшие учебные заведения оценивали по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд.
Анализ проводили на основании данных анкет, доступных публичных данных, как учебных заведений, так и Министерства науки и высшего образования, а также информации из систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».
Как писали Юга.ру, 15 июня Министерство труда России впервые опубликовало национальный рейтинг трудоустройства выпускников вузов. Вузы Краснодарского края вошли в число лучших.