Ростовский ЮФУ вошел в топ-20 рейтинга университетов РФ

25 июня группа «Интерфакс» представила Национальный рейтинг университетов за 2025 год. В него вошли 389 учебных заведений.

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) получил 861 балл и разместился на 16-м месте. Кубанский государственный университет набрал 852 балла и попал на 23-25 место рейтинга.

В топ-100 также вошли другие университеты ЮФО И СКФО:

52 место и 797 баллов — Адыгейский государственный университет;

53-54 место и 795 баллов — Ростовский государственный экономический университет (РИНХ);

58-60 место и 790 баллов — Дагестанский государственный университет;

70-72 место и 777 баллов — Донской государственный технический университет;

69 место и 778 баллов — Волгоградский государственный университет;

89 место и 763 балла — Сочинский государственный университет;

99 место и 758 баллов — Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова.

В тройке лидеров списка расположились московские университеты. На первом месте списка — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на втором Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», на третьем Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).