Ремонт без недопонимания: новый сервис «Задачи» на Авито упростит поиск подходящего мастера
По данным Авито Услуг, до 32% конфликтов с мастерами при ремонте возникают из-за неточно описанных задач. Новый сервис «Задачи» поможет избежать споров
Ремонт остается одним из самых популярных видов услуг в России. По данным Росстата, только за первый квартал 2025 года россияне потратили на него 133,9 млрд рублей. В 2024 году общая сумма достигла рекордных 526 млрд — максимума за последние пять лет. При этом 56% заказчиков ищут мастеров через онлайн-платформы.
Проблема в том, что 96% клиентов в сегменте ремонта — это обычные люди без опыта, которые обращаются к специалистам нечасто. Им бывает сложно: правильно описать задачу, выбрать подходящего мастера и понять, берется ли он за конкретную работу.
Стройка без остановки:
Исследование Авито Услуг показало: каждый пятый пользователь не понимает из объявления мастера, возьмется ли он за его задачу. Примерно столько же сталкиваются с трудностями при поиске исполнителя для небольших работ. Это часто приводит к конфликтам: по словам самих мастеров, до 32% споров возникают из-за того, что реальный объем работ не совпадает с описанным. Почти половина исполнителей (42%) считает, что подробное обсуждение заказа заранее помогло бы избежать проблем.
Как продвигать свое дело в сфере ремонта и строительства онлайн:
Чтобы упростить поиск и снизить риски недопонимания, Авито Услуги запустил сервис «Задачи». Он помогает структурировать запрос и ускоряет подбор мастеров для плиточных, малярных работ, поклейки обоев, устройства полов или частного строительства. Пользователь заполняет анкету с деталями задачи. Система автоматически находит подходящих специалистов рядом, учитывая их специализацию и рейтинг. Заявку получают сразу несколько мастеров в чате, и они могут быстро предложить свои условия.
«Ремонт и строительство — один из самых масштабных и одновременно самых чувствительных сегментов услуг. Здесь многое зависит от того, насколько точно стороны понимают друг друга. Мы видим, что даже простые инструменты, помогающие заранее сформулировать запрос, заметно снижают риск недопонимания и делают взаимодействие комфортнее для обеих сторон», — рассказала руководитель категории «Ремонт и Строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.
Как писали Юга.ру, по данным Авито, спрос на услуги ремонта и строительства на юге России вырос на 17% за год.