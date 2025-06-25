Ремонт без недопонимания: новый сервис «Задачи» на Авито упростит поиск подходящего мастера

Ремонт остается одним из самых популярных видов услуг в России. По данным Росстата, только за первый квартал 2025 года россияне потратили на него 133,9 млрд рублей. В 2024 году общая сумма достигла рекордных 526 млрд — максимума за последние пять лет. При этом 56% заказчиков ищут мастеров через онлайн-платформы.

Проблема в том, что 96% клиентов в сегменте ремонта — это обычные люди без опыта, которые обращаются к специалистам нечасто. Им бывает сложно: правильно описать задачу, выбрать подходящего мастера и понять, берется ли он за конкретную работу.