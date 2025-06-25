19 июня на портале «Госзакупки» появился тендер на разработку проекта ремонта улицы Шаляпина в Музыкальном микрорайоне. Речь идет об отрезке от улицы Агрохимической до Российской. Его протяженность около 830 метров.

На проект ремонта дороги власти собираются потратить 32,4 млн рублей. Сейчас администрация ищет подрядчика для создания проекта работ, согласно которому на Шаляпина положат асфальт, сделают освещение, тротуары, ливневку, а также организуют перенос инженерных сетей.