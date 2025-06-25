Власти Краснодара хотят отремонтировать улицу Шаляпина в Музыкальном. На разработку проекта выделят 32 млн рублей

Краснодарский край

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  • Музыкальный микрорайон © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный микрорайон © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Краснодара планирует отремонтировать улицу Шаляпина. Власти ищут подрядчика для разработки документации

19 июня на портале «Госзакупки» появился тендер на разработку проекта ремонта улицы Шаляпина в Музыкальном микрорайоне. Речь идет об отрезке от улицы Агрохимической до Российской. Его протяженность около 830 метров.

На проект ремонта дороги власти собираются потратить 32,4 млн рублей. Сейчас администрация ищет подрядчика для создания проекта работ, согласно которому на Шаляпина положат асфальт, сделают освещение, тротуары, ливневку, а также организуют перенос инженерных сетей.

В Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонт улицы Есенина:

Определят проектного подрядчика 10 июля 2025 года. До 15 июля 2026 года ему нужно будет завершить работу над документацией, которая в дальнейшем пройдет госэкспертизу. После подтверждения проекта власти начнут поиск подрядчика для ремонтных работ.

Как писали Юга.ру, 30 мая на улице Московской стартовал финальный этап работ по замене коллектора. До 5 июля на отрезке не будут ходить трамваи. 

Благоустройство Деньги Дороги Инфраструктура Краснодар Музыкальный микрорайон Ремонт дорог

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