Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*. Какие спектакли покажут этим летом?

Телеграм-канал Нового театра кукол сообщил, что с 1 июня театр откроется в здании по улице Зиповской, 5, корпус 33. Ранее там располагалось арт-пространство «Пустое место», а до мая 2022 года Центр современного искусства «Типография»*.



Театр будет работать все лето. На официальном сайте открыли продажу билетов на показы до конца августа. В июне зрителям покажут постановки из действующего репертуара: «Русалочка», «Мэри Поппинс вернется!», «Гуси-лебеди», «По щучьему веленью», «Щелкунчик», «Волшебная лампа Алладина». Также в июне состоится премьера притчи «Там, где неизвестность» режиссера Натальи Пахомовой.

«Спектакли Натальи Александровны — всегда честный разговор о серьезных вещах, важных как для детей, так и для взрослых. По мнению автора и режиссера, дети мудрее взрослых, хотя не все взрослые готовы это принять», — рассказали в театре.