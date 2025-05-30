Краснодарский Новый театр кукол переехал в здание, где был ЦСИ «Типография»*. Какие спектакли покажут этим летом?
Новый театр кукол откроется 1 июня. Спектакли там будут показывать все лето
Телеграм-канал Нового театра кукол сообщил, что с 1 июня театр откроется в здании по улице Зиповской, 5, корпус 33. Ранее там располагалось арт-пространство «Пустое место», а до мая 2022 года Центр современного искусства «Типография»*.
Театр будет работать все лето. На официальном сайте открыли продажу билетов на показы до конца августа. В июне зрителям покажут постановки из действующего репертуара: «Русалочка», «Мэри Поппинс вернется!», «Гуси-лебеди», «По щучьему веленью», «Щелкунчик», «Волшебная лампа Алладина». Также в июне состоится премьера притчи «Там, где неизвестность» режиссера Натальи Пахомовой.
«Спектакли Натальи Александровны — всегда честный разговор о серьезных вещах, важных как для детей, так и для взрослых. По мнению автора и режиссера, дети мудрее взрослых, хотя не все взрослые готовы это принять», — рассказали в театре.
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В июле покажут такие постановки, как «Маугли», «Сказка о глупом мышонке», «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят», «Кошка, которая гуляла, где хотела», «Золотой цыпленок», а также повторят премьеру «Там, где неизвестность».
В августе в репертуаре: «Кошкин дом», «Ночь перед Рождеством», «Карлик Нос», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Сказка о царе Салтане» и премьера осени 2024 года — «Пиковая дама».
«В постановках театра принимают участие не только куклы, но и живые актеры, которые прекрасно играют свои роли. В репертуаре театра спектакли для детей различных возрастов и несколько спектаклей для взрослых», — напомнили в театре.
Здание Нового театра кукол на улице Ставропольской, 130 закрыли на ремонт в начале марта. С тех пор театр не работал из-за переезда во временное помещение. Ремонт обещают закончить в октябре 2026 года. Работы обойдутся в 58,5 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в краснодарском книжном «Бабушка-ракета» 1 июня пройдет детская ярмарка.
* — АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» внесен в реестр НКО-иноагентов 6 мая 2022 года.