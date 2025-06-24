Насилие, страхи и пороки. В Краснодаре покажут спектакль-коллаж «Битва» по мотивам пяти пьес

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам пьес Хайнера Мюллера (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 5 и 6 июля премьерные показы спектакля «Битва». Это итоговая работа базового актерского курса ACT. LAB 23.

Это спектакль-коллаж, поставленный по мотивам пяти пьес («Маузер», «Битва», «Германия. Смерть в Берлине», «Квартет» и «Гамлет-машина») немецкого драматурга Хайнера Мюллера. Все произведения объединены общей концепцией.

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«Спектакль исследует темы насилия, глубинных человеческих страхов и пороков, показывая их влияние на судьбы людей и общества. Это многогранный диалог, в котором переплетаются трагедии прошлого и поиски смысла в современном мире, наполненном хаосом и неопределенностью», — рассказали организаторы.

Режиссером спектакля выступил Давид Джинчарадзе.

Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, из репертуара Краснодарского театра драмы уходит спектакль «Ханума». Последние показы пройдут 27, 28 и 29 июня.

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Насилие, страхи и пороки. В Краснодаре покажут спектакль-коллаж «Битва» по мотивам пяти пьес
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