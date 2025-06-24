«Повезло, что торнадо не вышел на берег». В Сочи и Сириусе наблюдали опасные облака-стены

23 июня в телеграм-канале «Любимый Сочи» появились кадры смерча, образовавшегося в Центральном районе Сочи. Автор телеграм-канала «Погода Сочи» Алексей Кокорин считает , что такие воронки могут выходить на берег. «Около Сочи по радару фиксируется суперячейка, которая сгенерировала мощный мезоциклонный торнадо. Такие воронки опасны тем, что могут выходить на берег и продвигаться глубоко в глубь», — отметил он.

Все обошлось, и смерч не дошел до берега курорта. Однако, по словам Кокорина, вероятного этого была очень велика:



«Видно, насколько мощная зона притока теплого и влажного воздуха. Нам вчера очень и очень повезло, что торнадо все же не вышел на берег, хотя опасность была очень реальной».



Напомним, что 26 сентября 2001 года торнадо вышло с Черного моря на берег в центре Адлера. Это был один из самых разрушительных ураганов в РФ с 1998 по 2007 год.

В результате погиб один человек, его придавило бетонной плитой. Был нанесен ущерб домам на улицах Голубая, Энергетиков, Саратовская и другим. Также пострадали множество деревьев и автомобилей. Примерно сутки половина города оставалась без электричества.