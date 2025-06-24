«Повезло, что торнадо не вышел на берег». В Сочи и Сириусе наблюдали опасные облака-стены
В соцсетях опубликовали кадры смерча, сформировавшегося в центре Сочи
23 июня в телеграм-канале «Любимый Сочи» появились кадры смерча, образовавшегося в Центральном районе Сочи. Автор телеграм-канала «Погода Сочи» Алексей Кокорин считает, что такие воронки могут выходить на берег.
«Около Сочи по радару фиксируется суперячейка, которая сгенерировала мощный мезоциклонный торнадо. Такие воронки опасны тем, что могут выходить на берег и продвигаться глубоко в глубь», — отметил он.
«Сложные погодные условия»:
Все обошлось, и смерч не дошел до берега курорта. Однако, по словам Кокорина, вероятного этого была очень велика:
«Видно, насколько мощная зона притока теплого и влажного воздуха. Нам вчера очень и очень повезло, что торнадо все же не вышел на берег, хотя опасность была очень реальной».
Напомним, что 26 сентября 2001 года торнадо вышло с Черного моря на берег в центре Адлера. Это был один из самых разрушительных ураганов в РФ с 1998 по 2007 год.
В результате погиб один человек, его придавило бетонной плитой. Был нанесен ущерб домам на улицах Голубая, Энергетиков, Саратовская и другим. Также пострадали множество деревьев и автомобилей. Примерно сутки половина города оставалась без электричества.
Как писали Юга.ру, 24 июня в Сочи временно закрыли пляжи для купания. На курорт снова обрушился шторм.