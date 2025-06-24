В Сириусе пройдет фестиваль отечественного кино о балете
В Сириусе состоится фестиваль «Шедевры отечественного кино» (0+)
Администрация федеральной территории «Сириус» анонсировала проведение фестиваля «Шедевры отечественного кино» с 26 июня по 5 июля. Кинопоказы будут посвящены танцевальным произведениям мировой литературы и музыки.
26 июня в 19:30 покажут фильм-балет «Ромео и Джульетта». Картина снята по одноименным балету Сеpгея Пpокофьева и трагедии Уильяма Шекспиpа. В ленте задействованы солисты Большого театра СССР. В фильме демонстрируется танец и отражена история любви и трагедия двух молодых людей из враждующих семей.
30 июня в 19:30 покажут «Спящую красавицу». Цветная экранизация одноименного балета Петра Чайковского. В фильме принимали участие артисты балета Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова и учащиеся Ленинградского хореографического училища имени Вагановой.
1 июля в 19:30 состоится показ «Лебединого озера» — балета с музыкой Петра Чайковского. Лента расскажет об истории любви принца Зигфрида и заколдованной Одетты.
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2 июля в 19:30 покажут «Спартак» — фильм-балет о восстании гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака и разгроме их войсками римского полководца Красса. В картине задействованы солисты и кордебалет Большого театра СССР. Исполняется музыка Арама Хачатуряна.
5 июля в 19:30 состоится заключительный показ фильма «Анюта». Лента основана на рассказе Антона Чехова «Анна на шее». Балерина Екатерина Максимова исполнила главную роль в картине — слабой женщины Анюты, которая тянется к празднику и принимает мнимое за подлинное. В фильме исполняется вальс Валерия Гаврилина.
Кинопоказы состоятся в открытом кинотеатре в Спортивном парке в Сириусе. Вход свободный по регистрации. Подробности уточняйте у организаторов.
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