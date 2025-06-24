В Сириусе пройдет фестиваль отечественного кино о балете

Администрация федеральной территории «Сириус» анонсировала проведение фестиваля «Шедевры отечественного кино» с 26 июня по 5 июля. Кинопоказы будут посвящены танцевальным произведениям мировой литературы и музыки.

26 июня в 19:30 покажут фильм-балет «Ромео и Джульетта». Картина снята по одноименным балету Сеpгея Пpокофьева и трагедии Уильяма Шекспиpа. В ленте задействованы солисты Большого театра СССР. В фильме демонстрируется танец и отражена история любви и трагедия двух молодых людей из враждующих семей.

30 июня в 19:30 покажут «Спящую красавицу». Цветная экранизация одноименного балета Петра Чайковского. В фильме принимали участие артисты балета Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова и учащиеся Ленинградского хореографического училища имени Вагановой.

1 июля в 19:30 состоится показ «Лебединого озера» — балета с музыкой Петра Чайковского. Лента расскажет об истории любви принца Зигфрида и заколдованной Одетты.