В Сириусе пройдет фестиваль отечественного кино о балете

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма-балета «Спартак» © скриншот видео с Rutube-канала «Киноконцерн «Мосфильм»
    Кадр из фильма-балета «Спартак» © скриншот видео с Rutube-канала «Киноконцерн «Мосфильм»

В Сириусе состоится фестиваль «Шедевры отечественного кино» (0+)

Администрация федеральной территории «Сириус» анонсировала проведение фестиваля «Шедевры отечественного кино» с 26 июня по 5 июля. Кинопоказы будут посвящены танцевальным произведениям мировой литературы и музыки.

26 июня в 19:30 покажут фильм-балет «Ромео и Джульетта». Картина снята по одноименным балету Сеpгея Пpокофьева и трагедии Уильяма Шекспиpа. В ленте задействованы солисты Большого театра СССР. В фильме демонстрируется танец и отражена история любви и трагедия двух молодых людей из враждующих семей.

30 июня в 19:30 покажут «Спящую красавицу». Цветная экранизация одноименного балета Петра Чайковского. В фильме принимали участие артисты балета Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова и учащиеся Ленинградского хореографического училища имени Вагановой.

1 июля в 19:30 состоится показ «Лебединого озера» — балета с музыкой Петра Чайковского. Лента расскажет об истории любви принца Зигфрида и заколдованной Одетты.

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2 июля в 19:30 покажут «Спартак» — фильм-балет о восстании гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака и разгроме их войсками римского полководца Красса. В картине задействованы солисты и кордебалет Большого театра СССР. Исполняется музыка Арама Хачатуряна.

5 июля в 19:30 состоится заключительный показ фильма «Анюта». Лента основана на рассказе Антона Чехова «Анна на шее». Балерина Екатерина Максимова исполнила главную роль в картине — слабой женщины Анюты, которая тянется к празднику и принимает мнимое за подлинное. В фильме исполняется вальс Валерия Гаврилина.

Кинопоказы состоятся в открытом кинотеатре в Спортивном парке в Сириусе. Вход свободный по регистрации. Подробности уточняйте у организаторов.

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