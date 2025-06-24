Мэр Анапы Василий Швец ушел с поста по собственному желанию
Депутаты городской Думы Анапы проголосовали и приняли его отставку
24 июня пресс-служба администрации Анапы сообщила, что глава курорта Василий Швец покидает свою должность по собственному желанию. Депутаты приняли отставку градоначальника на очередной сессии городского совета.
Политический обозреватель и редактор «ФедералПресс» Андрей Гусий сообщил в своем телеграм-канале, что Швеца ждет повышение до федерального уровня.
«Сразу скажу, не отставка, а повышение», — написал Гусий.
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Телеграм-канал «Климов» сообщил, что ио главы администрации Анапы станет Светлана Балаева. Раньше она занимала пост первого заместителя ушедшего мэра Василия Швеца.
Официальной информации о назначении Балаевой еще не поступало.
Василий Швец занимал пост главы Анапы с 2020 года.
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