Мэр Анапы Василий Швец ушел с поста по собственному желанию

Депутаты городской Думы Анапы проголосовали и приняли его отставку

24 июня пресс-служба администрации Анапы сообщила, что глава курорта Василий Швец покидает свою должность по собственному желанию. Депутаты приняли отставку градоначальника на очередной сессии городского совета. Политический обозреватель и редактор «ФедералПресс» Андрей Гусий сообщил в своем телеграм-канале, что Швеца ждет повышение до федерального уровня. «Сразу скажу, не отставка, а повышение», — написал Гусий.

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Телеграм-канал «Климов» сообщил, что ио главы администрации Анапы станет Светлана Балаева. Раньше она занимала пост первого заместителя ушедшего мэра Василия Швеца. Официальной информации о назначении Балаевой еще не поступало. Василий Швец занимал пост главы Анапы с 2020 года.