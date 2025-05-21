Глава Краснодарского края уволил заместителя по строительству за отставания по соцобъектам

Губернатор Кондратьев считает, что Александр Нестеренко не справился с обязанностями на посту заместителя главы региона

«После ситуации с поликлиникой в Курганинске, где идет отставание от срока сдачи объекта на восемь месяцев, провел совещание по всем социальным стройкам в крае. Из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика. И я не уверен, что даже сдвинув сроки сдачи объектов, мы их достроим», — заявил Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что чиновник, не демонстрирующий результатов, не может занимать столь ответственный пост.

«Жители ждут эти объекты, и мы не можем их подвести. Снова просить понимания у граждан уже просто стыдно. В моей команде должны быть люди, которые смогут эффективно работать на развитие края и повышение качества жизни в нем», — подытожил Кондратьев.

Александр Нестеренко родился в Лесозаводске Приморского края. Окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Выпускная квалификация — инженер.



Работал специалистом управления капитального строительства Новокубанского района, заместителем начальника отдела территориального управления Росфиннадзора в Краснодарском крае. С 2018 по 2020 годы был главным инспектором контрольно-счетной палаты региона.



В мае 2023 года стал сначала замруководителя управления строительства Краснодарского края, а в августе — руководителем. 10 июля 2024-го Кондратьев назначил Нестеренко заместителем губернатора, курирующим строительную сферу.

Как писали Юга.ру, предыдущего зама по строительству Кондратьев уволил из-за несдачи в срок детской краевой больницы.