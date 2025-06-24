В Сочи временно закрыли пляжи для купания. На курорт снова обрушился шторм

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

23 июня в Сочи прошли ливни, град, затопило трассы. Купание на пляжах временно ограничено

24 июня телеграм-канал администрации Сочи сообщил, что купание на пляжах курорта временно ограничено в связи со штормовым предупреждением.

23 июня в Сочи прошли залповые ливни. В Адлерском районе прошел град, выпало 55 мм осадков и усилился ветер до 20 м/с. Река Херота достигла опасных отметок.

В Лазаревском районе были замечены несколько смерчей над морем.

В поселке Вишневка смерч вышел на побережье.

В Адлерском районе прошел град размером с «перепелиное яйцо».

На пляже «Причал» произошло подтопление. Один из предпринимателей, работающий на пляже, не испугался, работал во время непогоды и приглашал туристов на «горячую кукурузу и молочные коктейли».

В Адлерском районе из-за ливня перекрыли дороги. На улице Ленина возле остановки «Фара» для продолжения движения автомобилистам разрешили объезжать затопленный участок по встречной полосе.

В аэропорту Сочи во время непогоды протекла крыша. Пассажиры сообщали о воде, льющейся с потолка в одном из терминалов.

Власти города сообщили, что рабочие всю ночь с 23 на 24 июня прочищали ливневки и отводили воду из дворов частных домов на улице Мира. Утром 24 июня службы приводили в порядок тротуары и убирали поваленные деревья с пешеходных зон.

Гидрометцентр Сочи сообщил прогноз погоды на ближайшие дни. 24 июня на курорте будет 19-24 °C, 25 июня 21-26 °C. Несмотря на ожидаемую солнечная погоду без дождей, официально штормовое предупреждение сохраняется.

Как писали Юга.ру, 16 июня на участке трассы А-147 Джубга — Сочи произошел камнепад, река Ира в Дагомысе вышла из берегов, а под Туапсе произошло подтопление. 

Курорты и туризм Пляжи Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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