В Сочи временно закрыли пляжи для купания. На курорт снова обрушился шторм

В Лазаревском районе были замечены несколько смерчей над морем.

23 июня в Сочи прошли залповые ливни. В Адлерском районе прошел град, выпало 55 мм осадков и усилился ветер до 20 м/с. Река Херота достигла опасных отметок.

24 июня телеграм-канал администрации Сочи сообщил , что купание на пляжах курорта временно ограничено в связи со штормовым предупреждением.

На пляже «Причал» произошло подтопление. Один из предпринимателей, работающий на пляже, не испугался, работал во время непогоды и приглашал туристов на «горячую кукурузу и молочные коктейли».

В Адлерском районе из-за ливня перекрыли дороги. На улице Ленина возле остановки «Фара» для продолжения движения автомобилистам разрешили объезжать затопленный участок по встречной полосе.

В аэропорту Сочи во время непогоды протекла крыша. Пассажиры сообщали о воде, льющейся с потолка в одном из терминалов.

Власти города сообщили, что рабочие всю ночь с 23 на 24 июня прочищали ливневки и отводили воду из дворов частных домов на улице Мира. Утром 24 июня службы приводили в порядок тротуары и убирали поваленные деревья с пешеходных зон.

Гидрометцентр Сочи сообщил прогноз погоды на ближайшие дни. 24 июня на курорте будет 19-24 °C, 25 июня 21-26 °C. Несмотря на ожидаемую солнечная погоду без дождей, официально штормовое предупреждение сохраняется.