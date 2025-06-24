На трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе открыли надземный переход. Узнали, где еще

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

В Краснодарском крае и Адыгее открыли четыре новых надземных перехода

24 июня пресс-служба «Автодор» сообщила, что в Краснодарском крае и Адыгее на трассе М-4 «Дон» открыли четыре новых надземных перехода. Ранее на их месте были «зебры» и участки считались аварийно-опасными.

В компании отметили, что теперь снизится риск ДТП с участием пешеходов. Также новые переходы должны уменьшить заторы на участках.

Трасса М-4 «Дон» вошла в список самых дорогих в России:

Где возвели надземные переходы?

  • 1327 км: рядом с логистическим центром и поселками Победитель и Дружелюбный;
  • 1360 км: поселок Псекупс;
  • 1387 км: микрорайон Заречье (Горячий Ключ);
  • 1390 км: зона отдыха «Старый замок» (Горячий Ключ).

На всех объектах установили ворота, которые защищают конструкции от въезда негабаритного транспорта.

По данным «Автодор», теперь на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа не осталось ни одного наземного перехода.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае на трассе А-147 Джубга — Сочи построят новый подземник.

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