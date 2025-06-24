На трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе открыли надземный переход. Узнали, где еще

В Краснодарском крае и Адыгее открыли четыре новых надземных перехода

24 июня пресс-служба «Автодор» сообщила, что в Краснодарском крае и Адыгее на трассе М-4 «Дон» открыли четыре новых надземных перехода. Ранее на их месте были «зебры» и участки считались аварийно-опасными.

В компании отметили, что теперь снизится риск ДТП с участием пешеходов. Также новые переходы должны уменьшить заторы на участках.