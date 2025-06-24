На Курорте Красная Поляна завершился сезон бонусного катания на лыжах и сноубордах. Что еще ждет туристов летом?

На Курорте Красная Поляна 22 июня завершилась бонусная серия катания на лыжах и сноубордах Bonus Summer Camp. Специально для этого построили сноупарк площадью 20 тыс. кв. метров с тремя линиями для разного уровня подготовки: начинающих, уверенных райдеров и экспертов.

Каждая зона была оборудована собственными подъемниками. Сноупарк в этом году состоял из 15 джиббинговых фигур и двух столов с трамплинами.

Участниками стали порядка 1,5 тыс. человек, больше половины — подростки от 12 до 17 лет. По традиции лагерь стал тренировочной базой для сборных России по фристайлу и по сноуборду. На Курорт Красная Поляна приехали региональные команды Красноярского края и Московской области, а также воспитанники частных школ из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области.

В рамках Bonus Summer Camp состоялось 19 соревнований для всех возрастов в дисциплинах джиббинг/биг-эйр (сноуборд и лыжи), парк/стрит (скейтборд).

Bonus Summer Camp позволяет продлить сезон катания на лыжах и сноуборде в окружении цветущих альпийских лугов. В горной долине Цирк-2 снег лежит до середины лета.