На Курорте Красная Поляна завершился сезон бонусного катания на лыжах и сноубордах. Что еще ждет туристов летом?
На Курорте Красная Поляна подвели итоги Bonus Summer Camp
На Курорте Красная Поляна 22 июня завершилась бонусная серия катания на лыжах и сноубордах Bonus Summer Camp. Специально для этого построили сноупарк площадью 20 тыс. кв. метров с тремя линиями для разного уровня подготовки: начинающих, уверенных райдеров и экспертов.
Каждая зона была оборудована собственными подъемниками. Сноупарк в этом году состоял из 15 джиббинговых фигур и двух столов с трамплинами.
Участниками стали порядка 1,5 тыс. человек, больше половины — подростки от 12 до 17 лет. По традиции лагерь стал тренировочной базой для сборных России по фристайлу и по сноуборду. На Курорт Красная Поляна приехали региональные команды Красноярского края и Московской области, а также воспитанники частных школ из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области.
В рамках Bonus Summer Camp состоялось 19 соревнований для всех возрастов в дисциплинах джиббинг/биг-эйр (сноуборд и лыжи), парк/стрит (скейтборд).
Bonus Summer Camp позволяет продлить сезон катания на лыжах и сноуборде в окружении цветущих альпийских лугов. В горной долине Цирк-2 снег лежит до середины лета.
Винодельни, чайная плантация, форелевое хозяйство:
С 24 по 27 июля на курорте пройдет фестиваль йоги и здорового образа жизни YOGACAMP. Тема события — баланс. Участников ждут разнообразные телесно-ориентированные практики от ведущих мастеров и звездных преподавателей, лекции от экспертов с многолетним опытом. Также в программе концерты, вечеринки, танцевальные мастер-классы, маркет и экскурсии.
С 10 по 17 августа состоится спортивно-музыкальный фестиваль IGRA. Гостей ждут горные забеги — от Поляны 960 до Поляны 1460 и по кольцевому маршруту с перепадом высот 1700 метров, соревнования в скейт-парке и танцевальные баттлы. Также в программе мастер-классы по скейтбордингу, паркуру и йоге, состязания по самокату. Участники смогут посетить матчи по стритболу 3×3 от Краснодарской любительской баскетбольной лиги.
Центральным событием фестиваля станет звездопад Персеиды. Увидеть его можно будет на высоте 2200 метров над уровнем моря.
Одним из главных событий станет выступление Gorilla Zippo. Это музыкальный проект Василия Вакуленко (Баста, Ноггано, N1NT3ND0). Артист будет играть электронные композиции. Концерт состоится 13 августа на главной сцене RED ARENA.
Кульминацией фестиваля IGRA станет масштабное шоу электронной музыки. Оно назначено на 16 августа.
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