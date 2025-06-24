Жара возвращается. В Краснодарском крае к выходным потеплеет до 33 °C

Вильфанд рассказал о потеплении на юге России в конце текущей недели

24 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в конце недели на юге России днем максимальная температура воздуха может достигнуть 30-35 °C. По данным метеоролога, погода не будет безоблачной. Однако воздушные массы будут перемещаться с запада, поэтому температура приблизится к норме для этого периода.

В Крыму ближе к выходным столбик термометра поднимется до 30-34 °C, в степных районах — до 35 °C.



Вильфанд отметил, что в Краснодарском крае со среды температура воздуха будет около 28-31 °C, а в конце недели повысится до 33 °C.

Специалист напомнил, что в первой половине недели температура воздуха на юге будет не выше 24-26 °C.