Жара возвращается. В Краснодарском крае к выходным потеплеет до 33 °C

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вильфанд рассказал о потеплении на юге России в конце текущей недели

24 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в конце недели на юге России днем максимальная температура воздуха может достигнуть 30-35 °C.

По данным метеоролога, погода не будет безоблачной. Однако воздушные массы будут перемещаться с запада, поэтому температура приблизится к норме для этого периода. 

Жара в Краснодарском крае:

В Крыму ближе к выходным столбик термометра поднимется до 30-34 °C, в степных районах — до 35 °C.

Вильфанд отметил, что в Краснодарском крае со среды температура воздуха будет около 28-31 °C, а в конце недели повысится до 33 °C.

Специалист напомнил, что в первой половине недели температура воздуха на юге будет не выше 24-26 °C.

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели. В регионе прогнозируют ливни, грозы и сильный ветер.

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