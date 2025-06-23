«Прежде я изучала экспериментальные формы поэзии футуристов, а сейчас в академическом ключе сосредоточена на трансфуризме. Я стараюсь как можно больше говорить об этом направлении, поскольку оно кажется несправделиво отодвинутым из поля зрения более известным концептуализмом и другими художественными векторами позднесоветского СССР. Много внимания уделяю визуальной поэзии — жанру, находящемуся на стыке литературы и живописи», — прокомментировала Дарья редакции Юга.ру.

На лекции расскажут об истории трансфуризма — авангардного течения в русском искусстве, возникшего в Ейске в 1970-х годах, рассмотрят несколько работ его участников — поэтов и художников Ры Никоновой и Сергея Сигей, которые создали авангардный журнал «Транспонанс». В издании публиковались стихи и тексты трансфуристов, среди которых Борис Констриктор и А. Ник, а также многие другие деятели культуры Москвы и Санкт-Петербурга.

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 24 июня лекцию «Что такое трансфуризм, или неоавангард на азовском берегу».

Исследовательница подчеркнула, что давно хотела прочитать лекцию о трансфуристах на родной Кубани, поскольку течение возникло именно в этом регионе.

«К сожалению многие, включая жителей края, знают о траснфуристах значительно меньше, чем о других художественных и литературных группировках 1980-х. А направление это очень интересное и для своих годов достаточно продвинутое. Трансфуристы создавали по-настоящему современное искусство, способное дать фору многим западным направлениям того времени», — отметила Фоменко в разговоре с Юга.ру.

Лекция состоится 24 июня в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Вход свободный. Регистрация на сидячие места закрыта, но выступление можно послушать и стоя.

Дарья отметила, что ей было сложно предугадать, насколько тема лекции окажется интересной, и что она была счастлива столкнуться с таким ажиотажем и заинтересованностью мероприятия.

Редакция Юга.ру спросила основательницу книжного «Чарли» Анну Кадикову о востребованности лекции и возможности ее изучения в аудио- или видеоформате:

«Дарья периодически бывает в Краснодаре, мы ее поймали буквально за день до ее отъезда. Оборудования для записи лекций у нас пока нет, но с учетом востребованности темы возможен повтор в следующий раз, когда Даша приедет», — прокомментировала Анна.