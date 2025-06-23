Дальний Восток ближе: Авито и «Национальные приоритеты» помогут соискателям устроиться на работу в регионе
На Петербургском международном экономическом форуме Авито и АНО «Национальные приоритеты» подписали соглашение о сотрудничестве. Основная задача партнерства — сделать Дальний Восток привлекательнее для жизни и работы
Авито и АНО «Национальные приоритеты» подписали соглашение на ПМЭФ-2025. Партнеры будут развивать кадровый потенциал страны и поддерживать национальные проекты «Кадры» и «Молодежь и дети».
Одна из ключевых задач сотрудничества — сделать Дальний Восток привлекательнее для жизни и работы. Для этого партнеры будут активно рассказывать о вакансиях на ведущих предприятиях, карьерных перспективах, бесплатных программах переподготовки, льготах и реальных условиях переезда.
Интерес к региону есть: этой весной число вакансий там выросло на 21%, а средняя зарплата превысила 76 тысяч рублей (+2% год к году). Активность соискателей тоже растет (+3%), но нехватка кадров все еще ощущается.
В Краснодарском крае среднемесячная зарплата составила 67 тыс. рублей:
Особое внимание уделят молодежи. Программа «Профессионалитет» поможет студентам колледжей и вузов увереннее стартовать в профессии.
По данным Авито Работы, только за первый квартал 2025 года:
- количество вакансий для студентов выросло на 46%;
- средняя предлагаемая зарплата для них достигла 57 425 руб./мес. (+9% год к году).
Статистика показывает растущий спрос на молодых специалистов и необходимость системной поддержки при их выходе на рынок труда.
Другое важное направление — повышение престижа рабочих профессий. Партнеры будут информировать население о реальных возможностях в этих сферах. Согласно аналитике Авито Работы, работодатели чаще всего требуются в сферах:
- пищевая промышленность (13% вакансий),
- строительство промышленных и инфраструктурных объектов (13%),
- складская логистика (12%).
«Бизнес все более активно включается в реализацию национальных задач, и очень приятно, что такая большая цифровая площадка, как Авито, заинтересована в повышении привлекательности регионов России, в продвижении кадровых возможностей, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике, и готова подключать свои эффективные инструменты для повышения престижа рабочих профессий. Совместно с Авито мы планируем проводить социологические исследования о состоянии рынка труда и наиболее востребованных вакансиях, а также информировать людей о мерах поддержки и государственных инициативах, которые реализуются правительством РФ и региональными властями», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Оператор агродронов и слесарь по обслуживанию роботов:
«В партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» мы объединим наши ресурсы и экспертизу для поддержки важнейших государственных инициатив. Совместно мы будем активно работать над развитием человеческого капитала — ключевого фактора экономического роста. Платформа Авито Работа обладает уникальными возможностями для соединения спроса и предложения на рынке труда, и мы будем активно использовать этот ресурс для поддержки Национальных проектов России», — отметил старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.
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