Дальний Восток ближе: Авито и «Национальные приоритеты» помогут соискателям устроиться на работу в регионе

Вся Россия

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  • Корякский вулкан — один из трех внутренних вулканов, расположенных недалеко от Петропавловска-Камчатского © Фото SnapSaga, unsplash.com
    Корякский вулкан — один из трех внутренних вулканов, расположенных недалеко от Петропавловска-Камчатского © Фото SnapSaga, unsplash.com

На Петербургском международном экономическом форуме Авито и АНО «Национальные приоритеты» подписали соглашение о сотрудничестве. Основная задача партнерства — сделать Дальний Восток привлекательнее для жизни и работы

Авито и АНО «Национальные приоритеты» подписали соглашение на ПМЭФ-2025. Партнеры будут развивать кадровый потенциал страны и поддерживать национальные проекты «Кадры» и «Молодежь и дети».

Одна из ключевых задач сотрудничества — сделать Дальний Восток привлекательнее для жизни и работы. Для этого партнеры будут активно рассказывать о вакансиях на ведущих предприятиях, карьерных перспективах, бесплатных программах переподготовки, льготах и реальных условиях переезда. 

Интерес к региону есть: этой весной число вакансий там выросло на 21%, а средняя зарплата превысила 76 тысяч рублей (+2% год к году). Активность соискателей тоже растет (+3%), но нехватка кадров все еще ощущается.

В Краснодарском крае среднемесячная зарплата составила 67 тыс. рублей:

Особое внимание уделят молодежи. Программа «Профессионалитет» поможет студентам колледжей и вузов увереннее стартовать в профессии.

По данным Авито Работы, только за первый квартал 2025 года:

  • количество вакансий для студентов выросло на 46%;
  • средняя предлагаемая зарплата для них достигла 57 425 руб./мес. (+9% год к году).

Статистика показывает растущий спрос на молодых специалистов и необходимость системной поддержки при их выходе на рынок труда.

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Другое важное направление — повышение престижа рабочих профессий. Партнеры будут информировать население о реальных возможностях в этих сферах. Согласно аналитике Авито Работы, работодатели чаще всего требуются в сферах:

  • пищевая промышленность (13% вакансий),
  • строительство промышленных и инфраструктурных объектов (13%),
  • складская логистика (12%).

«Бизнес все более активно включается в реализацию национальных задач, и очень приятно, что такая большая цифровая площадка, как Авито, заинтересована в повышении привлекательности регионов России, в продвижении кадровых возможностей, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике, и готова подключать свои эффективные инструменты для повышения престижа рабочих профессий. Совместно с Авито мы планируем проводить социологические исследования о состоянии рынка труда и наиболее востребованных вакансиях, а также информировать людей о мерах поддержки и государственных инициативах, которые реализуются правительством РФ и региональными властями», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Оператор агродронов и слесарь по обслуживанию роботов:

«В партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» мы объединим наши ресурсы и экспертизу для поддержки важнейших государственных инициатив. Совместно мы будем активно работать над развитием человеческого капитала — ключевого фактора экономического роста. Платформа Авито Работа обладает уникальными возможностями для соединения спроса и предложения на рынке труда, и мы будем активно использовать этот ресурс для поддержки Национальных проектов России», — отметил старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.

  • Артем Кумпель и София Малявина © Фото пресс-службы Авито
    Артем Кумпель и София Малявина © Фото пресс-службы Авито

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