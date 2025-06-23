«Сложные погодные условия». В Краснодарском крае в начале недели ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на курортах юга, а также во всем Краснодарском крае и Ростовской области ожидаются «сложные погодные условия».

В первой половине недели синоптик прогнозирует ливни и сильный ветер, возможны условия для формирования смерчей над морем.

«В Краснодарском крае и Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. Он складывается из компонентов метеорологических явлений, каждое из которых не достигает порогового значения опасного явления, но в комплексе они представляют опасность. В регионах усилится ветер до 20-23 м/с в сочетание с ливневым дождем, грозой и градом», — сказал Вильфанд.