«Сложные погодные условия». В Краснодарском крае в начале недели ожидаются ливни, грозы и сильный ветер
Синоптик сообщил, что курорты Краснодарского края накроет непогода
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на курортах юга, а также во всем Краснодарском крае и Ростовской области ожидаются «сложные погодные условия».
В первой половине недели синоптик прогнозирует ливни и сильный ветер, возможны условия для формирования смерчей над морем.
«В Краснодарском крае и Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. Он складывается из компонентов метеорологических явлений, каждое из которых не достигает порогового значения опасного явления, но в комплексе они представляют опасность. В регионах усилится ветер до 20-23 м/с в сочетание с ливневым дождем, грозой и градом», — сказал Вильфанд.
Синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае:
Он также добавил, что на реках и притоках Кубани, впадающих в Черное море на участке от Анапы до Магри, повысится уровень воды выше неблагоприятных отметок, поэтому возможны подтопления.
«Автомобили отдыхающие должны держать подальше от рек. Кроме того, есть условия для формирования смерчей над морем, без выхода на сушу», — добавил эксперт.
Как писали Юга.ру, Минприроды запретило въезжать в леса Краснодарского края на машинах до 2 июля.