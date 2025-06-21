В Краснодарском крае пятнадцатилетним Диане и Яне Догадиным необходимы ортопедические корсеты. Рассказываем, как помочь девочкам
«Русфонд» начал сбор средств девочкам-двойняшкам из Каневского района на ортопедические корсеты
В начале 2024 года ортопед диагностировал у двойняшек Дианы и Яны сколиоз 3-й степени и рекомендовал носить ортопедические корсеты. Их изготавливают по индивидуальным меркам. Оплатить корсеты помог «Русфонд».
«Носить корсеты оказалось непросто: они жесткие, поначалу травмировали кожу, но со временем дочки привыкли. Самое главное, что лечение помогает: искривление позвоночника уменьшилось, боли в спине стали не такими сильными», — поделилась мама девочек Надежда Афанасьева.
Диана и Яна активно растут, и корсеты стали им малы. Необходимо покупать новые.
«У Дианы и Яны идиопатический S-образный сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника 3-й степени. Им необходимо выполнять специальную гимнастику и носить ортопедические корсеты Шено. Они держат позвоночник в правильном положении и помогают предотвратить дальнейшее искривление, снижают риск развития опасных осложнений. Девочкам предстоит долгий путь лечения и частая смена корсетов по мере роста, но только так можно помочь им вырасти здоровыми», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Краснодаре Назир Хапсироков.
В семье Догадиных трое детей. Зарплаты у родителей Дианы и Яны небольшие. Им сложно самостоятельно собрать средства на оплату новых ортопедических корсетов. Всего требуется 301 378 рублей.
Как помочь Диане и Яне?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Дианы и Яны Догадиных);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дианы и Яны Догадиных. Без НДС.
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