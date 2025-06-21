В Краснодарском крае пятнадцатилетним Диане и Яне Догадиным необходимы ортопедические корсеты. Рассказываем, как помочь девочкам

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств девочкам-двойняшкам из Каневского района на ортопедические корсеты

В начале 2024 года ортопед диагностировал у двойняшек Дианы и Яны сколиоз 3-й степени и рекомендовал носить ортопедические корсеты. Их изготавливают по индивидуальным меркам. Оплатить корсеты помог «Русфонд».

«Носить корсеты оказалось непросто: они жесткие, поначалу травмировали кожу, но со временем дочки привыкли. Самое главное, что лечение помогает: искривление позвоночника уменьшилось, боли в спине стали не такими сильными», — поделилась мама девочек Надежда Афанасьева.

Диана и Яна активно растут, и корсеты стали им малы. Необходимо покупать новые.

«У Дианы и Яны идиопатический S-образный сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника 3-й степени. Им необходимо выполнять специальную гимнастику и носить ортопедические корсеты Шено. Они держат позвоночник в правильном положении и помогают предотвратить дальнейшее искривление, снижают риск развития опасных осложнений. Девочкам предстоит долгий путь лечения и частая смена корсетов по мере роста, но только так можно помочь им вырасти здоровыми», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Краснодаре Назир Хапсироков.

В семье Догадиных трое детей. Зарплаты у родителей Дианы и Яны небольшие. Им сложно самостоятельно собрать средства на оплату новых ортопедических корсетов. Всего требуется 301 378 рублей.

Как помочь Диане и Яне?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Дианы и Яны Догадиных);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дианы и Яны Догадиных. Без НДС.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 16-летнему Вадиму Рудченко необходима дорогостоящая операция на головном мозге. Узнать, как ему помочь, можно здесь.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Каневской район Краснодар Медицина Русфонд

Новости

В Краснодарском крае пятнадцатилетним Диане и Яне Догадиным необходимы ортопедические корсеты. Рассказываем, как помочь девочкам
Пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин поучаствовал в забеге на ПМЭФ
В Музейной дворике Краснодара открылась бесплатная фотовыставка «Солнцестояние»
Краснодарский книжный «Чарли» открылся в историческом особняке. Поговорили с основательницей магазина о новом месте, книжной конкуренции и содружестве с другими проектами
Пробки в Краснодаре: в пятницу в городе образовались 9-балльные заторы
На Сочи снова надвигается шторм. Туристам не рекомендуют отдыхать на пляжах и купаться в море

Лента новостей

Море в мазуте, туристы — в горах
Вчера, 10:00
Море в мазуте, туристы — в горах
Как экологическая катастрофа изменила отдых в Краснодарском крае
Краснодарский книжный «Чарли» открылся в историческом особняке
Вчера, 17:56
Краснодарский книжный «Чарли» открылся в историческом особняке
Поговорили с основательницей магазина о новом месте, книжной конкуренции и содружестве с другими проектами
Мотогонки в Геленджике наносят ущерб природному парку Маркотх
19 июня, 12:42
Мотогонки в Геленджике наносят ущерб природному парку Маркотх
Эксперты бьют тревогу и обращаются во все инстанции

Реклама на сайте