В Краснодарском крае пятнадцатилетним Диане и Яне Догадиным необходимы ортопедические корсеты. Рассказываем, как помочь девочкам

В начале 2024 года ортопед диагностировал у двойняшек Дианы и Яны сколиоз 3-й степени и рекомендовал носить ортопедические корсеты. Их изготавливают по индивидуальным меркам. Оплатить корсеты помог «Русфонд».



«Носить корсеты оказалось непросто: они жесткие, поначалу травмировали кожу, но со временем дочки привыкли. Самое главное, что лечение помогает: искривление позвоночника уменьшилось, боли в спине стали не такими сильными», — поделилась мама девочек Надежда Афанасьева.



Диана и Яна активно растут, и корсеты стали им малы. Необходимо покупать новые.



«У Дианы и Яны идиопатический S-образный сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника 3-й степени. Им необходимо выполнять специальную гимнастику и носить ортопедические корсеты Шено. Они держат позвоночник в правильном положении и помогают предотвратить дальнейшее искривление, снижают риск развития опасных осложнений. Девочкам предстоит долгий путь лечения и частая смена корсетов по мере роста, но только так можно помочь им вырасти здоровыми», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Краснодаре Назир Хапсироков.



В семье Догадиных трое детей. Зарплаты у родителей Дианы и Яны небольшие. Им сложно самостоятельно собрать средства на оплату новых ортопедических корсетов. Всего требуется 301 378 рублей .



Как помочь Диане и Яне?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Дианы и Яны Догадиных);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дианы и Яны Догадиных. Без НДС.