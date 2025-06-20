На Сочи снова надвигается шторм. Туристам не рекомендуют отдыхать на пляжах и купаться в море

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Сочи 21 июня прогнозируют сильные дожди, грозы и смерчи. Реки могут выйти из берегов

Администрация Сочи сообщила, что до вечера 21 июня синоптики объявили на курорте новое штормовое предупреждение.

С середины ночи в Сочи и Сириусе ожидаются ливни и грозы. На реках и малых водотоках возможные резкие подъемы уровней воды, в горах есть риск схода селевых потоков. На участке Магри — Веселое могут сформироваться смерчи над морем.

В мэрии Сочи добавили, что жителям и туристам не рекомендуют завтра отдыхать на побережье, при этом официально пляжи пока не закрыты. Напомним, что из-за ливней пляжи были закрыты два дня — 16 и 17 июня. Тогда некоторые реки вышли из берегов и затопили улицы, в том числе федеральную трассу Джубга — Сочи. 

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара придет в Сочи только в середине следующей недели.

«Что касается черноморских курортов, там температура сейчас ниже нормы на два-три градуса, но нормы там высокие. Поэтому дневные температуры около 25 градусов. Уже к середине следующей недели температура воздуха повысится и в Крыму, и в Сочи. Там будет уже до 30 градусов, а в Крыму — до 33. Температура воды тоже начнет повышаться», — отметил синоптик.

Как писали Юга.ру, пальмы, магнолии, кипарисы и другие экзотические растения Сочи оказались под угрозой исчезновения.

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