На «Роза Хутор» распустились первые бутоны розы, названной в честь курорта

Предыстория. В апреле на курорте «Роза Хутор» в Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря появился розарий из 65 кустов нового сорта «Курорт «Роза Хутор». Вид вывел селекционер из Рязанской области Роман Усынин.

20 июня пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, розы из Центральной России хорошо чувствуют себя в условиях горной климатической зоны. Новый сорт успешно прижился и дал первые цветы.

«Во время отпуска на «Роза Хутор» я с удивлением узнал, что его название происходит не от цветов, а от имени местного жителя Адула Рооза, которому в позапрошлом столетии принадлежала эта земля. Мне показалось интересным поступить наоборот и дать имя знаменитого горного курорта новому сорту роз. На эту идею откликнулся селекционер Роман Усынин. Надо отметить, что селекция — очень долгий и кропотливый процесс. Даже несмотря на то, что у Романа Усынина было много наработок, финальный отбор потребовал два года. В итоге сорт получил название «Курорт Роза Хутор», — рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, по инициативе которого сорт назвали в честь горного курорта.