В России появился новый вид розы, который назвали в честь курорта «Роза Хутор»

Селекционер из Рязанской области Роман Усынин назвал выведенный им сорт русской кустовой розы «Курорт «Роза Хутор»

Известный садовод Андрей Туманов рассказал, что был уверен, что название курорт «Роза Хутор» получил в честь цветка.

24 апреля на курорте «Роза Хутор» в Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря появился розарий из 65 кустов нового сорта «Курорт «Роза Хутор». Вид вывел селекционер из Рязанской области Роман Усынин.

«Оказалось, что оно происходит от фамилии владельца хутора Адула Рооза, которому в позапрошлом столетии принадлежала эта земля. Мне показалось интересным тогда поступить наоборот и дать имя курорта новому сорту роз. На призыв откликнулся Роман Усынин из Ряжска», — добавил Туманов.

Роман Усынин постарался придать этому сорту качества, наиболее полно характеризующие образ горного курорта — высокие стебли, яркие и крупные бутоны, легкий аромат, отличная зимоустойчивость.

«Надеюсь, что эта красавица, родившаяся на Рязанской земле, расцветет на Кавказе и станет истинным украшением знаменитого горного курорта», — отметил селекционер.

Новый сорт розы «Курорт «Роза Хутор» внесут в два основных российских общественных каталога: Rosebook и RoseCatalog.