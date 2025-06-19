Уралсиб и Т2 объединят экспертизу для противодействия мошенничеству

На ПМЭФ-2025 банк Уралсиб и оператор связи Т2 подписали соглашение о взаимодействии для развития цифровых решений, повышения киберустойчивости и обмена отраслевыми практиками

Стороны договорились проводить совместные проекты, обмениваться опытом, противодействовать мошенничеству и совершенствовать аналитические процессы. Одним из векторов станет применение ретроспективного анализа. Антифрод-практики Т2 могут стать эффективным инструментом банка для минимизации рисков, связанных с мошенничеством. Система позволяет партнерам заранее выявлять клиентов, склонных к взаимодействию с мошенниками, и мониторить их. Это дает банку возможность быстро реагировать на подозрительную активность. Например, при превышении риска, зафиксированного скор-баллом.

«Межотраслевое взаимодействие, обмен экспертизой, технологиями и наработанными практиками дает хорошую синергию для повышения эффективности борьбы с угрозами в финансовом секторе. Это сотрудничество позволит дополнительно повысить защищенность наиболее уязвимых категорий клиентов», — рассказал председатель правления банка Уралсиб Алексей Сазонов.

Отдельно компании проработают варианты сотрудничества, направленного на выявление преднамеренного банкротства и получения кредитов с целью не возвращать их. Скоринг big data T2 позволяет определять вероятность таких действий клиентов. Среди признаков — одновременные взаимодействия с разными финансовыми организациями, активные SMS и звонки.

«Опыт телекоммуникационного сектора в обеспечении устойчивости инфраструктуры, защите данных и реагировании на внешние угрозы открывает новые возможности для усиления защиты банковских систем. Обмен практиками позволит нам повысить уровень готовности к современным кибервызовам и продолжать создавать надежную экосистему цифровых сервисов», — отметил гендиректор T2 Антон Годовиков.