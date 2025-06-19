Снова дожди? В Краснодарском крае перед выходными объявили штормовое предупреждение
На Кубани 20 и 21 июня ожидаются сильные дожди, град и ветер. Прогнозируются подъемы уровней воды в реках
Краснодарский ЦГМС объявил штормовое предупреждение на территории Краснодарского края 20 и 21 июня. Предупреждение не касается Сочи.
В течение двух суток ожидаются сильный дождь, гроза, град и сильный ветер с порывами до 20-25 м/с. В отдельных районах региона прогнозируют сильный ливень, а на участке от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над морем.
У Кубани «циклоническая депрессия»:
На реках и водотоках реки Кубань, включая притоки в Абинском, Крымском, Северском районах и Горячем Ключе, а также на реках от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.
Синоптики попросили жителей и гостей Кубани соблюдать меры предосторожности и следить за предупреждениями.
Как писали Юга.ру, в горах Сочи 15 и 16 июня шел снег. Осадки наблюдались на высоте от 2050 до 2375 метров.