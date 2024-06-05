Из Москвы в Сочи за 8 часов: на форуме в Петербурге презентовали новую скоростную ж/д дорогу

Новая железная дорога свяжет Москву и Адлер, время в пути составит 7 часов 50 минут. Проект представили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

5 июня ТАСС сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме представили проект высокоскоростной (ВСМ) магистрали «Юг». Новая железная дорога свяжет Москву и Адлер.

Время в пути составит 7 часов 50 минут, сейчас самая быстрая поездка на поезде из столицы в Адлер занимает 23 часа 14 минут. Протяженность ВСМ — 1 тыс. 540 км, а максимальная скорость поездов — до 400 км/ч.

ТАСС указывает, что ж/д магистраль пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи. При этом РИА Новости приводит другой маршрут: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер.



Также предусмотрены ответвления дороги в сторону Тамбова, Белгорода, Луганска, Донецка и Волгограда.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Участники обсуждают важные вопросы экономики. В 2024 году форум проходит в 27-й раз.