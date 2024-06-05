Из Москвы в Сочи за 8 часов: на форуме в Петербурге презентовали новую скоростную ж/д дорогу

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новая железная дорога свяжет Москву и Адлер, время в пути составит 7 часов 50 минут. Проект представили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

5 июня ТАСС сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме представили проект высокоскоростной (ВСМ) магистрали «Юг». Новая железная дорога свяжет Москву и Адлер.

Время в пути составит 7 часов 50 минут, сейчас самая быстрая поездка на поезде из столицы в Адлер занимает 23 часа 14 минут. Протяженность ВСМ — 1 тыс. 540 км, а максимальная скорость поездов — до 400 км/ч. 

ТАСС указывает, что ж/д магистраль пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи. При этом РИА Новости приводит другой маршрут: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер.

Также предусмотрены ответвления дороги в сторону Тамбова, Белгорода, Луганска, Донецка и Волгограда.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Участники обсуждают важные вопросы экономики. В 2024 году форум проходит в 27-й раз. 

Как писали Юга.ру, новый поезд связал два курорта Черноморского побережья в Краснодарском крае — Анапу и Адлер.

дорога на курорт Железная дорога Поезда Сочи

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Из Москвы в Сочи за 8 часов: на форуме в Петербурге презентовали новую скоростную ж/д дорогу
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