В разных районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора мусора

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Julia M. Cameron с сайта pexels.com
    © Фото пользователя Julia M. Cameron с сайта pexels.com

Краснодарский экоцентр проведет акции раздельного мусора 21 и 28 июня (0+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал две субботние акции раздельного сбора отходов, которые пройдут в разных районах города.

21 июня акции пройдут в микрорайонах:

  • Гидростроителей по улице Писателя Знаменского, 20 с 9:30 до 10:50;
  • Фестивальном на улице Казбеской между домами 12 и 14 с 11:00 до 12:00;
  • Светлоград по улице Красных Партизан, 1М с 11:00 до 12:30.

Экоактивисты попросили власти усилить охрану Кипарисового озера под Анапой:

28 июня акции состоятся в микрорайонах:

  • Юбилейном по улице Рождественской Набережной, 15 с 10:30 до 12:00;
  • Авиагородок с 12:00 до 13:00;
  • Любимово по улице Командорской (остановка «Австрия») с 14:00 до 15:00;
  • Знаменском (конечная остановка автобуса №150а) с 13:00 до 14:00.

Также «Чистая среда» ищет волонтеров на акции раздельного сбора. Желающие могут написать в чаты своего района.

Как писали Юга.ру, 21 июня в Краснодаре пройдет вечеринка в честь дня солнцестояния.

Акции Город Краснодар Мусор Субботник Экология

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