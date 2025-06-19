В разных районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора мусора

Краснодарский экоцентр проведет акции раздельного мусора 21 и 28 июня (0+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал две субботние акции раздельного сбора отходов, которые пройдут в разных районах города. 21 июня акции пройдут в микрорайонах: Гидростроителей по улице Писателя Знаменского, 20 с 9:30 до 10:50;

Фестивальном на улице Казбеской между домами 12 и 14 с 11:00 до 12:00;

Светлоград по улице Красных Партизан, 1М с 11:00 до 12:30.

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28 июня акции состоятся в микрорайонах: Юбилейном по улице Рождественской Набережной, 15 с 10:30 до 12:00;

Авиагородок с 12:00 до 13:00;

Любимово по улице Командорской (остановка «Австрия») с 14:00 до 15:00;

Знаменском (конечная остановка автобуса №150а) с 13:00 до 14:00. Также «Чистая среда» ищет волонтеров на акции раздельного сбора. Желающие могут написать в чаты своего района.