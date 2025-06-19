3 млн студентов смогут найти работу или открыть бизнес с помощью проекта трех российских компаний

Новая программа Авито, «Ростелекома» и «УК Цифра Инвест» поможет 3 млн студентов трудоустроиться или открыть свое дело

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме Авито, «Ростелеком» и «УК Цифра Инвест» партнерское соглашение.

Компании будут развивать технологическую платформу «Цифровой кампус» для взаимодействия студентов, преподавателей и бизнеса. Сервис помогает выпускникам трудоустроиться. За три года партнерства с Авито проект охватит более 500 университетов и 3 млн студентов. Инициативу реализуют по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Кадры».

Проект поможет молодым людям искать работу, а бизнесу — подбирать квалифицированный персонал. Он также призван сократить дисбаланс в занятости и создать условия для развития предпринимательства. Так, Авито Услуги и «Ростелеком» планируют ввести дополнительные льготы для малого и среднего бизнеса и запустить обучающие программы с участием экспертов Авито.

«Мы даем молодым людям возможность найти себя, какой бы путь они ни выбрали. Можно начать зарабатывать первые деньги и получать опыт, найдя работу или подработку на платформе — за год количество вакансий для начинающих специалистов выросло на 37%. Либо попробовать себя в предпринимательстве, на Авито Услугах стартовые барьеры минимальны», — отметил старший управляющий директор Авито Артем Кумпель. Он добавил, что к платформе уже присоединились 200 тыс. новых бизнесменов, а спрос на услуги растет быстрее предложения — на 15% в год. Партнерство с «Ростелекомом», по его словам, позволит масштабировать эти возможности для миллионов студентов.

Гендиректор УК «Цифра Инвест» Андрей Ремпель сообщил, что вместе с бизнес-партнерами компания создает места для инновационного и технологического предпринимательства в университетах. Для этих целей УК «Цифра Инвест», по его словам, планирует открыть более 30 «Цифровых лабораторий», что обеспечит создание новых рабочих мест и эффективное взаимодействие со студенческим сообществом, бизнесом и государством.

© Фото пресс-службы Авито