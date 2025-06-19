У Кубани «циклоническая депрессия». В ближайшее время температура будет на 5-7 градусов ниже нормы

В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и пониженная температура воздуха

Телеграм-канал «Погода и климат | Краснодарский край | Адыгея» заявил, что в последние дни среднесуточные температуры в регионе на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Похолодание вызвано серией фронтальных разделов запада и северо-запада на юго-восточное и восточное, а также затоком воздушных масс с севера Атлантики.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал текущие погодные условия Кубани «обширной циклонической депрессией». По его данным, Краснодарский край остается под влиянием зоны пониженного атмосферного давления.