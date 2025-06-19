У Кубани «циклоническая депрессия». В ближайшее время температура будет на 5-7 градусов ниже нормы
В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и пониженная температура воздуха
Телеграм-канал «Погода и климат | Краснодарский край | Адыгея» заявил, что в последние дни среднесуточные температуры в регионе на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Похолодание вызвано серией фронтальных разделов запада и северо-запада на юго-восточное и восточное, а также затоком воздушных масс с севера Атлантики.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал текущие погодные условия Кубани «обширной циклонической депрессией». По его данным, Краснодарский край остается под влиянием зоны пониженного атмосферного давления.
В последнее время в Краснодаре и крае идут дожди, температура Черного моря составляет 16-23 °С, Азовского моря — 23-25 °С, а на трассах к южным курортам произошли подтопления.
Краснодарский ЦГМС выпустил прогноз погоды на ближайшие двое суток. 19 июня в городе ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 16-18 °С, днем 25-27 °С.
В крае 19 июня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха днем 23-27 °С, ночью в 15-20 °С. На Черноморском побережье днем 21-26 °С, ночью 15-20 °С.
20 июня температура воздуха днем 20-26 °С, ночью 15-20 °С. На Черноморском побережье днем 21-26 °С, ночью 16-21 °С.
Как писали Юга.ру, в Сочи открыли пляжи после шторма. Температура воды составляет 21 °C.