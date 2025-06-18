В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей десятки домов останутся без воды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об отключении водоснабжения 19 июня

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 19 июня в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей отключат воду.

В Краснодарском крае снова подорожает электричество:

С 9:00 до 12:00 ресурса не будет по адресам:

  • Автолюбителей, 1г, 1гк1, 1к1, 1к2, 1к3, 1/5;
  • Артезианская, 2, 4, 8, 10, 16, 20;
  • Валерия Гассия, 3, 4/1, 4/2, 4/4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 34;
  • Кружевная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16;
  • проспект писателя Знаменского, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25/1, 29/1, 31к1;
  • Снесарева, 18, 18/1.

Как писали Юга.ру, власти Ставрополья предложили включить инфраструктурный сбор в тарифы ЖКХ.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар

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