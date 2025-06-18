В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей десятки домов останутся без воды

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что 19 июня в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей отключат воду.

В Краснодарском крае снова подорожает электричество:

С 9:00 до 12:00 ресурса не будет по адресам: