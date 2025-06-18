Власти Краснодарского края потратили 90,5 млн рублей на участие в Петербургском экономическом форуме
Стало известно, во сколько обошлась краевому бюджету экспозиция Кубани на ПМЭФ 2025
18 июня в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум (ПМЭФ). Индивидуальные стенды на выставке организуют 27 регионов России, включая Краснодарский край.
На сайте Госзакупок Юга.ру нашли контракт, в котором говорится, что стоимость павильона обошлась Кубани почти в 90,5 млн рублей. При этом в заявке начальная сумма контракта составляла 100,5 млн рублей.
Контракт заключили с компанией «ЭкспоФорум-Дизайн» из Санкт-Петербурга. По условиям, подрядчик должен был разработать проект экспозиции и смонтировать ее, установить мультимедийное оборудование, мебель и предметы интерьера, оформить павильон живыми цветами и растениями, предоставить переводчика, а также задействовать группу синхронистов. Компания также организует демонтаж выставки.
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В 2025 году выставочная площадка Краснодарского края занимает 1,5 тыс. кв. метров. Презентационная и деловая часть — 618 кв. метров, а зона для деловых мероприятий — 440 кв. метров.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что делегация Краснодарского края начала работу на ПМЭФ:
«Традиционно представляем потенциал региона, наши возможности в сферах сельского хозяйства, промышленности, туриндустрии. Коллеги сегодня провели первые переговоры с партнерами, подписаны соглашения. Мы открыты для сотрудничества. Приглашаю всех участников форума посетить площадку Кубани».
Как писали Юга.ру, власти Новороссийска подписали на Петербургском экономическом форуме соглашение о возведении нового микрорайона, а власти Горячего Ключа хотят построить парк развлечений за 10 млрд рублей.