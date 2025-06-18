Власти Краснодарского края потратили 90,5 млн рублей на участие в Петербургском экономическом форуме

Стало известно, во сколько обошлась краевому бюджету экспозиция Кубани на ПМЭФ 2025

18 июня в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум (ПМЭФ). Индивидуальные стенды на выставке организуют 27 регионов России, включая Краснодарский край.

На сайте Госзакупок Юга.ру нашли контракт, в котором говорится, что стоимость павильона обошлась Кубани почти в 90,5 млн рублей. При этом в заявке начальная сумма контракта составляла 100,5 млн рублей.

Контракт заключили с компанией «ЭкспоФорум-Дизайн» из Санкт-Петербурга. По условиям, подрядчик должен был разработать проект экспозиции и смонтировать ее, установить мультимедийное оборудование, мебель и предметы интерьера, оформить павильон живыми цветами и растениями, предоставить переводчика, а также задействовать группу синхронистов. Компания также организует демонтаж выставки.