Диджей-сеты и танцы в горах: в Архызе пройдет фестиваль техно-музыки
В Архызе состоится трехдневный музыкальный фестиваль (18+)
Курорт «Архыз» анонсировал на 3-5 июля фестиваль техно-музыки «ТехноTau Jai». На мероприятии выступят 37 артистов со всей России, а также прозвучит живая музыка и экспериментальная этника.
Хедлайнерами фестиваля станут Лизви, Рептилойд, Киида, Пименов, Доктор Спайдер, Алессандра Хин, Юмид и другие, а сценография станет частью концепции.
Блюда кавказской кухни, концерты, мастер-классы:
«Это не просто фестиваль — это воплощение лета, которое на карачаевском языке мы называем Jai [джай]», — пишут организаторы фестиваля.
Фестиваль расположится на двух площадках:
- UFO stage (станция «Аполлон» на высоте 2550 метров). Здесь будет дневная часть мероприятия — с 10:00 до 16:00.
- IVA main stage (туристическая деревня «Романтик» на высоте 1650 метров). Масштабная главная сцена, где будет вечерняя программа — с 18:00 до 2:00.
Фестиваль пройдет с 3 по 5 июля. Информацию о покупке билетов уточняйте у организаторо
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