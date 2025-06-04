Диджей-сеты и танцы в горах: в Архызе пройдет фестиваль техно-музыки

Карачаево-Черкесия

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  • Фестиваль «Стереопикник» в Краснодаре © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру
    Фестиваль «Стереопикник» в Краснодаре © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру

В Архызе состоится трехдневный музыкальный фестиваль (18+)

Курорт «Архыз» анонсировал на 3-5 июля фестиваль техно-музыки «ТехноTau Jai». На мероприятии выступят 37 артистов со всей России, а также прозвучит живая музыка и экспериментальная этника.

Хедлайнерами фестиваля станут Лизви, Рептилойд, Киида, Пименов, Доктор Спайдер, Алессандра Хин, Юмид и другие, а сценография станет частью концепции.

Блюда кавказской кухни, концерты, мастер-классы:

«Это не просто фестиваль — это воплощение лета, которое на карачаевском языке мы называем Jai [джай]», — пишут организаторы фестиваля. 

Фестиваль расположится на двух площадках:

  • UFO stage (станция «Аполлон» на высоте 2550 метров). Здесь будет дневная часть мероприятия — с 10:00 до 16:00.
  • IVA main stage (туристическая деревня «Романтик» на высоте 1650 метров). Масштабная главная сцена, где будет вечерняя программа — с 18:00 до 2:00.

Фестиваль пройдет с 3 по 5 июля. Информацию о покупке билетов уточняйте у организаторо

Как писали Юга.ру, 14 июня в Японскому саду в парке «Краснодар» пройдет концерт музыкального коллектива Artisun. 

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Диджей-сеты и танцы в горах: в Архызе пройдет фестиваль техно-музыки
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