Диджей-сеты и танцы в горах: в Архызе пройдет фестиваль техно-музыки

Курорт «Архыз» анонсировал на 3-5 июля фестиваль техно-музыки «ТехноTau Jai». На мероприятии выступят 37 артистов со всей России, а также прозвучит живая музыка и экспериментальная этника.

Хедлайнерами фестиваля станут Лизви, Рептилойд, Киида, Пименов, Доктор Спайдер, Алессандра Хин, Юмид и другие, а сценография станет частью концепции.