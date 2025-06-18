Священнослужителя отстранили за высказывания о мусульманах. Глава батальона «Ахмат» назвал его «дебилом в рясе»

Предыстория. Сочинского священника схиигумена Гавриила 5 июня отстранили от должности после его высказываний о мусульманах, которых он назвал «целой армией», способной «вырезать москвичей». Эти слова вызвали резкую критику со стороны помощника главы Чечни и главы батальона «Ахмат» Апти Алаудинова, назвавшего священника «дебилом в рясе». Православные активисты движения «Сорок сороков» потребовали от Алаудинова извинений и подали заявления в Следственный комитет с целью проверки его высказывания на предмет разжигания ненависти и оскорбления чувств верующих. Также у храма в Москве прошел народный сход в поддержку схиигумена Гавриила. Позже Алаудинов принес извинения за форму своих слов, ссылаясь на возраст священника, но при этом вновь подчеркнул, что слова отца Гавриила вносят раскол в российское общество.

13 июня глава православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин сообщил, что на передовой в зоне СВО состоялась встреча лидеров его организации с Апти Алаудиновым. Встреча, длившаяся 8,5 часов, была организована для разрешения конфликта, возникшего после резких высказываний Алаудинова в адрес схиигумена Гавриила. По словам Кормухина, состоялся «глубокий диалог», включавший «взаимные претензии, объяснения в любви к своим народам и к России, многовековые экскурсы в историю». Ключевым моментом стало признание Алаудиновым своей неправоты в оскорблениях отца Гавриила. Генерал объяснил, что на эмоциях не знал, кто именно такой схиигумен, и был глубоко задет обобщенными высказываниями об исламе и мусульманах. Представители «Сорок сороков» разъяснили, что слова отца Гавриила были адресованы не всем мусульманам, а «тысячам и тысячам мигрантов, которые привозят в Россию не только свой труд, но и политический радикальный ислам ваххабитского толка». Были приведены примеры терактов, связанных с такими течениями. Алаудинов, который, по словам Кормухина, «ведет непримиримую борьбу» с ваххабитами на Кавказе более 30 лет, услышал эти аргументы, отметив при этом, что «в проповеди отца Гавриила этих уточнений не прозвучало, а это обидело многих мусульман в России».

В ходе беседы обе стороны сошлись на том, что нельзя допускать межнациональных и межконфессиональных конфликтов в тылу воюющей страны. Кормухин отметил, что генерал много делает для православия в своем подразделении и обеспокоен распространением неоязычества среди русских. Изначально «Сорок сороков» намеревались требовать публичных извинений от Алаудинова, но после разговора «поняли, что этого не надо делать». По итогам встречи, представители движения пришли к выводу: «Апти Алаудинов не враг русским и православным, а друг». Диалог будет продолжен, и обе стороны выразили надежду на возможную личную встречу Алаудинова и схиигумена Гавриила. 15 июня ситуацию прокомментировал и патриарх Кирилл. Он назвал проповедь схиигумена Гавриила «провокацией самой настоящей». Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями», особенно в то время, когда «православные и мусульмане борются вместе с оружием в руках». Патриарх призвал «гнать прочь всех тех, кто под предлогом «заботы» о русских, о русской культуре, о Православной Церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами».