«Пропускной режим, ограничение доступа к морю, лесу и домам». Анапчане продолжают бороться против незаконного забора на пляже в Сукко

17 телеграм-канал «ЭкоЮрист» сообщил , что жители поселка Сукко под Анапой вновь жалуются на забор на пляже, который установила администрация детского лагеря «Смена». По их словам, частные дома, расположенные на территориях, оказались заперты. Собственники и гости не могут свободно пройти к своим участкам — для них действует пропускной режим. Сдавать жилье в аренду они также не могут. Жители заявили, что за колючей проволокой оказались часть леса и объекты культурного наследия. Помимо этого, на входе в детский лагерь дежурит вооруженная охрана.

Также руководство лагеря перегородило пляж, а сам забор уходит прямо в море. Как рассказал на встрече с жителями адвокат Дмитрий Трунин, таким образом нарушаются статьи 6 и 8 Водного кодекса РФ. Согласно нему, прибрежная полоса водных объектов должна быть доступной для всех.



«Все местные власти, правоохранители, надзорные органы бездействуют. Не смотря на то, что есть решения судов, которые говорят о том, что это незаконно. Мы, по соглашению жителей, подали исковые заявления, но анапский суд нам создает проблемы, и не принимает его. Мы решили, что пора действовать более радикально», — прокомментировал он.



Для решения проблемы Дмитрий Трунин предложил жителям выдвинуться в кандидаты в Совет депутатов. Муниципальные выборы в Анапе состоятся 14 сентября. Помогать гражданам с продвижением будут юристы.



«Будут объявлены выборы во всех городах Краснодарского края. Каждый может прийти с паспортом и написать заявление о выдвижении. Это сделать легко. Проблемы в том, что вас игнорируют. Как только вы все выдвинетесь, о вас сразу заговорят. Вы будете в легальном поле, это дает гарантии независимости», — поделился эксперт.



Напомним, что руководство лагеря «Смена» установило забор на пляже в 2023 году. По словам директора, это сделали из соображений безопасности. После этого жители Анапы несколько раз выходили на протесты.

Тогда на происходящее отреагировал мэр города Василий Швец. Он назвал забор с колючей проволокой «избыточной мерой», и пообещал убрать его, но этого не произошло.



Жители продолжили борьбу в 2024 году и записали видеообращение Владимиру Путину, что также не принесло результатов.