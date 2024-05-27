Жителям Сочи ограничили доступ к пляжу «Санта-Барбара»
Жители Сочи возмущены, что лишились доступа к пляжу «Санта-Барбара». Санаторий МВД России запретил проходить через свою территорию
26 мая в пабликах появились видео, на которых видно, как люди толпятся у ворот и требуют открыть проход к пляжу «Санта-Барбара» в микрорайоне Мамайка. Теперь попасть на территорию можно только по пропускам и санаторно-курортным книжкам, хотя в прошлые годы пляж был открыт, там отдыхали местные жители, живущие неподалеку.
Пляж принадлежит санаторию «Салют», который находится в управлении МВД. Руководство запретило горожанам проходить через свою территорию.
«Пляжная территоря «Санта-Барбара» не является муниципальной и используется ФКУЗ Санаторий «Салют» МВД России. Решение об ограничении доступа на данную пляжную территорию было принято руководством вышеуказанного санатория в соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21», — цитирует «ЧП Сочи» представителя мэрии курорта.
Там добавили, что администрация напишет и отправит руководству письмо с рекомендацией обеспечить доступ на пляжную территорию для жителей ближайших микрорайонов.
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