Жителям Сочи ограничили доступ к пляжу «Санта-Барбара»

Жители Сочи возмущены, что лишились доступа к пляжу «Санта-Барбара». Санаторий МВД России запретил проходить через свою территорию

26 мая в пабликах появились видео, на которых видно, как люди толпятся у ворот и требуют открыть проход к пляжу «Санта-Барбара» в микрорайоне Мамайка. Теперь попасть на территорию можно только по пропускам и санаторно-курортным книжкам, хотя в прошлые годы пляж был открыт, там отдыхали местные жители, живущие неподалеку.

Пляж принадлежит санаторию «Салют», который находится в управлении МВД. Руководство запретило горожанам проходить через свою территорию.