Жителям Сочи ограничили доступ к пляжу «Санта-Барбара»

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Жители Сочи возмущены, что лишились доступа к пляжу «Санта-Барбара». Санаторий МВД России запретил проходить через свою территорию

26 мая в пабликах появились видео, на которых видно, как люди толпятся у ворот и требуют открыть проход к пляжу «Санта-Барбара» в микрорайоне Мамайка. Теперь попасть на территорию можно только по пропускам и санаторно-курортным книжкам, хотя в прошлые годы пляж был открыт, там отдыхали местные жители, живущие неподалеку.

Пляж принадлежит санаторию «Салют», который находится в управлении МВД. Руководство запретило горожанам проходить через свою территорию.

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«Пляжная территоря «Санта-Барбара» не является муниципальной и используется ФКУЗ Санаторий «Салют» МВД России. Решение об ограничении доступа на данную пляжную территорию было принято руководством вышеуказанного санатория в соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21», — цитирует «ЧП Сочи» представителя мэрии курорта.

Там добавили, что администрация напишет и отправит руководству письмо с рекомендацией обеспечить доступ на пляжную территорию для жителей ближайших микрорайонов.

Как писали Юга.ру, в Сочи появится семейный пляжный комплекс «Ривьера». Его откроют 1 июня.

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