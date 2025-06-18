Кофе, лекция о Шекспире и фолк-концерт. В Краснодаре состоится открытие книжного «Чарли» на новом месте

Книжный «Чарли» откроется в историческом здании. Магазин будет в четыре раза больше прежнего (0+)

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 20 июня праздник по случаю открытия на новом месте. Помимо «Чарли» в открытии поучаствуют три других проекта.

С 10:00 магазин будет ждать краснодарцев за книгами и кофе от «Издательства кофе».

В 17:00 пройдет лекция «Образ творца в литературе (Гёте, Шекспир и другие)» от соосновательницы образовательного проекта Vita Nuova Елены Хомухиной. На встрече обсудят программное исследование о том, как классические сюжеты рефлексируют творчество в литературе.