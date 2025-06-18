Кофе, лекция о Шекспире и фолк-концерт. В Краснодаре состоится открытие книжного «Чарли» на новом месте
Книжный «Чарли» откроется в историческом здании. Магазин будет в четыре раза больше прежнего (0+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 20 июня праздник по случаю открытия на новом месте. Помимо «Чарли» в открытии поучаствуют три других проекта.
С 10:00 магазин будет ждать краснодарцев за книгами и кофе от «Издательства кофе».
В 17:00 пройдет лекция «Образ творца в литературе (Гёте, Шекспир и другие)» от соосновательницы образовательного проекта Vita Nuova Елены Хомухиной. На встрече обсудят программное исследование о том, как классические сюжеты рефлексируют творчество в литературе.
Больше, чем просто книжный:
В 19:00 состоится фолк-концерт группы Hodíla Izba при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».
«В новом месте, в историческом здании, тремя красивыми командами, но со старыми и важными для нас смыслами и делами. Новая культурная площадка готова вас встречать», — прокомментировали организаторы в анонсе.
Открытие пройдет 20 июня по улице Коммунаров, 58. Вход свободный. Подробности уточняйте у организаторов.
Напомним, 22 мая пресс-служба фонда «Вольное Дело» сообщила Юга.ру, что организация поможет пережившему пожар книжному магазину «Чарли» снова открыться в историческом особняке по улице Коммунаров, 58, в соседнем здании с другим независимым книжным «Бабушка-ракета».
На новом месте «Чарли» займет площадь в 120 квадратных метров — это в четыре раза больше прежнего пространства.
В обновленном «Чарли» впервые появятся отдельные залы для детской, художественной и нон-фикшн литературы, лекторий и уютная кофейня. В перспективе книжный планирует также открыть собственное издательство.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась независимая книжная лавка CognitioVerum — камерный проект для любителей литературы.