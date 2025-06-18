В Сочи открыли пляжи после шторма. Какая температура моря на курорте?

Утром 18 июня городской штаб Сочи снял ограничения на купание в море

Предыстория. 15-16 июня Сочи накрыла непогода. В городе прошел сильный дождь с грозой и градом. Ливень затопил улицы и создал проблемы на дорогах. Городские пляжи закрыли для купания. На горных курортах выпал снег и опустилась температура воздуха.

Утром 18 июня администрация Сочи сообщила, что непогода миновала побережье курорта, поэтому городской штаб снял ограничения на купание в море. Все пляжи начали работать в штатном режиме.

Накануне специалисты очистили прибрежные территории от мусора. Специалисты Роспотребнадзора взяты пробы морской воды, все они соответствуют норме.