В Сочи открыли пляжи после шторма. Какая температура моря на курорте?
Утром 18 июня городской штаб Сочи снял ограничения на купание в море
Предыстория. 15-16 июня Сочи накрыла непогода. В городе прошел сильный дождь с грозой и градом. Ливень затопил улицы и создал проблемы на дорогах. Городские пляжи закрыли для купания. На горных курортах выпал снег и опустилась температура воздуха.
Утром 18 июня администрация Сочи сообщила, что непогода миновала побережье курорта, поэтому городской штаб снял ограничения на купание в море. Все пляжи начали работать в штатном режиме.
Накануне специалисты очистили прибрежные территории от мусора. Специалисты Роспотребнадзора взяты пробы морской воды, все они соответствуют норме.
«Еще не успели облюбовать туристы»:
В мэрии добавили, что в некоторых районах сочинского побережья может сохраняться волнение на море. Окончательное решение о допуске отдыхающих к воде администрации пляжей принимают самостоятельно исходя из текущей обстановки на конкретном участке.
Температура морской воды в Сочи составляет 21°C. Посетить пляжи можно с 08:00 до 20:00.
Как писали Юга.ру, на пляжах Новороссийска и Сочи туристы заметили мазут.