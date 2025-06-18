В Сочи открыли пляжи после шторма. Какая температура моря на курорте?

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Утром 18 июня городской штаб Сочи снял ограничения на купание в море

Предыстория. 15-16 июня Сочи накрыла непогода. В городе прошел сильный дождь с грозой и градом. Ливень затопил улицы и создал проблемы на дорогах. Городские пляжи закрыли для купания. На горных курортах выпал снег и опустилась температура воздуха.

Утром 18 июня администрация Сочи сообщила, что непогода миновала побережье курорта, поэтому городской штаб снял ограничения на купание в море. Все пляжи начали работать в штатном режиме.

Накануне специалисты очистили прибрежные территории от мусора. Специалисты Роспотребнадзора взяты пробы морской воды, все они соответствуют норме.

«Еще не успели облюбовать туристы»:

В мэрии добавили, что в некоторых районах сочинского побережья может сохраняться волнение на море. Окончательное решение о допуске отдыхающих к воде администрации пляжей принимают самостоятельно исходя из текущей обстановки на конкретном участке.

Температура морской воды в Сочи составляет 21°C. Посетить пляжи можно с 08:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, на пляжах Новороссийска и Сочи туристы заметили мазут.

Курорты и туризм отдых Пляжи Погода Развлечения Сочи Черное море

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В Сочи открыли пляжи после шторма. Какая температура моря на курорте?

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