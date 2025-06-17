Власти Краснодарского края хотят штрафовать за неправильную парковку без участия ГИБДД
Краснодарский край поддержал инициативу самостоятельно штрафовать водителей за неправильную парковку
Предыстория. В марте 2013 года депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, позволяющий властям Москвы и Санкт-Петербурга самостоятельно штрафовать за неправильную парковку. Эту работу выполняют специально уполномоченные сотрудники мэрии, имеющие соответствующие знаки отличия и форму.
Столичные власти посчитали, что ГИБДД ведет дела неэффективно из-за недостатка сотрудников. Позже к Москве и Санкт-Петербургу присоединились Московская область и Севастополь.
16 июня «Коммерсантъ» сообщил, что ЗСК Пермского края тоже попросило расширить полномочия региональных властей и позволить самостоятельно штрафовать за неправильную парковку. Соответствующий законопроект депутаты внесли в Госдуму. Пермские чиновники заявили, что количество нарушений растет, а ГИБДД с координированием не справляется.
Краснодарский край, Нижегородская, Рязанская и Тульская области поддержали инициативу. Регионы заявили о готовности фиксировать нарушения с помощью камер. Для реализации этого субъектам нужно будет заключить соглашение с МВД.
Напомним, штраф за неправильную парковку в Краснодарском крае сейчас составляет 3 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в конце мая власти Краснодара сократили время бесплатной парковки с 15 до 5 минут.