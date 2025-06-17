Власти Краснодарского края хотят штрафовать за неправильную парковку без участия ГИБДД

Предыстория. В марте 2013 года депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, позволяющий властям Москвы и Санкт-Петербурга самостоятельно штрафовать за неправильную парковку. Эту работу выполняют специально уполномоченные сотрудники мэрии, имеющие соответствующие знаки отличия и форму.



Столичные власти посчитали, что ГИБДД ведет дела неэффективно из-за недостатка сотрудников. Позже к Москве и Санкт-Петербургу присоединились Московская область и Севастополь.

16 июня «Коммерсантъ» сообщил, что ЗСК Пермского края тоже попросило расширить полномочия региональных властей и позволить самостоятельно штрафовать за неправильную парковку. Соответствующий законопроект депутаты внесли в Госдуму. Пермские чиновники заявили, что количество нарушений растет, а ГИБДД с координированием не справляется.