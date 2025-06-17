Власти Краснодарского края хотят штрафовать за неправильную парковку без участия ГИБДД

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Краснодарский край поддержал инициативу самостоятельно штрафовать водителей за неправильную парковку

Предыстория. В марте 2013 года депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, позволяющий властям Москвы и Санкт-Петербурга самостоятельно штрафовать за неправильную парковку. Эту работу выполняют специально уполномоченные сотрудники мэрии, имеющие соответствующие знаки отличия и форму.

Столичные власти посчитали, что ГИБДД ведет дела неэффективно из-за недостатка сотрудников. Позже к Москве и Санкт-Петербургу присоединились Московская область и Севастополь.

16 июня «Коммерсантъ» сообщил, что ЗСК Пермского края тоже попросило расширить полномочия региональных властей и позволить самостоятельно штрафовать за неправильную парковку. Соответствующий законопроект депутаты внесли в Госдуму. Пермские чиновники заявили, что количество нарушений растет, а ГИБДД с координированием не справляется.

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Краснодарский край, Нижегородская, Рязанская и Тульская области поддержали инициативу. Регионы заявили о готовности фиксировать нарушения с помощью камер. Для реализации этого субъектам нужно будет заключить соглашение с МВД.

Напомним, штраф за неправильную парковку в Краснодарском крае сейчас составляет 3 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в конце мая власти Краснодара сократили время бесплатной парковки с 15 до 5 минут.

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