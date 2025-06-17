В Сочи пляжи второй день закрыты для купания из-за непогоды

В Сочи ожидается шторм в море и сильные волны, пляжи все еще закрыты для купания

17 июня пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что на курорте новых происшествий, связанных с непогодой, не зафиксировано. Однако ночью в Сочи продолжались ливни, больше всего осадков выпало в Лазаревском районе. На некоторых улицах были подтопления. «Критического подъема уровня рек в городе не зафиксировано. Общественный транспорт работает штатно. Из-за схода селя в Туапсинском районе рано утром наблюдалась задержка рейсов на железной дороге. Сейчас график восстановлен», — отметили в пресс-службе.

По данным администрации, сегодня в Сочи и Сириусе ожидается волнение моря силой до 4 баллов, высота волн может достигать 1,8 метра. После шторм будет ослабевать.



При этом пляжи Сочи 17 июня остаются закрытыми для купания, их будут открывать по погоде и при отсутствии волнения моря. Жителям и гостям курорта власти рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.

Напомним, что 15-16 июня Сочи накрыла непогода. В городе прошел сильный дождь с грозой и градом. Ливень затопил улицы и создал проблемы на дорогах. Городские пляжи закрыли для купания. На горных курортах выпал снег и опустилась температура воздуха.



17 июня в Сочи все еще действует штормовое предупреждение. Над морем прогнозируют смерчи.