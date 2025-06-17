«Обереги от упырей», гадание и хоровод. В Краснодаре пройдет вечеринка в честь дня солнцестояния

Краснодарцев ждут открытие выставки художниц Алены Удаловой и Екатерины Гутаревой, выступление творческого коллектива «Сено» и музыкального проекта «Господарь», маркет «Ведьмин котел» с целебными травами и сборами, бубнами и ритуальными предметами, украшениями, этнической керамикой, перфоманс с обжигом дерева от скульпторов-ритуалистов, розыгрыш подарков и «обереги от упырей» каждому гостю.

Арт-пространство «Logovo Феникса» анонсировало на 21 июня вечеринку «Солнцестояние. Круги Нави». Мероприятие вдохновлено древними славянскими преданиями о темной и светлой сторонах души.

Также в 18:15 пройдет лекция «Солнечная птица и колесо года» от основательницы образовательного проекта Vita Nuova Елены Хомухиной об образе феникса в мировой культуре, а с 18:30 до 20:30 — гадание на картах.

«Только избранные услышат шепот листьев, увидят колдовские тени и почувствуют зов души», — прокомментировали организаторы.

Мероприятие пройдет 21 июня с 18:00 до 22:30 по улице Октябрьской, 51. Стоимость участия — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Летнее солнцестояние — это период, когда наступает самый длинный день года. В северном полушарии Солнце достигает самой высокой точки над горизонтом и начинается астрономическое лето. В 2025 году летнее солнцестояние в Северном полушарии произойдёт 21 июня в 05:42.