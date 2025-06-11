В Краснодаре покажут фильм-выставку о закулисье одной из старейших галерей мира

Это лента о закулисной жизни одной из старейших галерей мира. Историю Уффици покажут на фоне полотен Боттичелли, Леонардо, Тициана, Караваджо и Артемизии Джентилески.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 19 июня показ документального арт-фильма «Тайная жизнь Уффици». Ленту будут демонстрировать в рамках проекта «Волшебные вечера».

Галерею Уффици построили в 1561 году. Ежегодно ее посещают больше 2,2 млн человек. Зрители познакомятся с директором музея, его ассистентами, архитекторами, хранителями, библиотекарями, реставраторами и даже консьержем. Кроме того, они станут свидетелями переговоров с британским скульптором Энтони Гормли о размещении в стенах Уффици одной из его работ.

Фильм «Тайная жизнь Уффици» покажут на немецком, итальянском и английском языках с русскими субтитрами. Билеты в продаже. Подробности можно узнать на сайте.