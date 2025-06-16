На праздничных выходных загрузка отелей и апартаментов на Курорте Красная Поляна составила 75%
На Курорте Красная Поляна зафиксировали высокий туристический спрос в минувшие праздничные выходные
На минувших праздничных выходных с 12 по 15 июня Курорт Красная Поляна продемонстрировал высокий спрос со стороны туристов. Уровень загрузки отелей и комплекса апартаментов составил 75%.
Основную аудиторию по традиции составили семьи. Инфраструктура курорта продумана так, чтобы гость любого возраста мог провести время с комфортом и удовольствием.
Посетители выбирали отдых в спа-комплексах, горных банях и ресторанах с панорамными видами. Большой спрос был на активный отдых — хайкинг по экотропам, катание на городских велосипедах и маршруты веревочного парка. Подростки чаще всего выбирали экстремальные аттракционы в Gorky Fly — качели над пропастью, супертроллей и зиплайн.
Уже несколько лет набирает популярность гастротуризм. Для этого на Курорте Красная Поляна продвигают локальную кухню. Попробовать блюда на основе старинных рецептов коренных народов в современном исполнении можно в центре гастротуризма «Птицы захмелели», а также флагманском панорамном ресторане «Вершина» на высоте 2200 метров над уровнем моря.
Напомним, на Курорте Красная Поляна в горной долине Цирк-2 продолжается бонусная серия катания на лыжах и сноубордах Bonus Summer Camp. Специально для этого построили сноупарк площадью 20 тыс. кв. метров с тремя линиями для разного уровня подготовки: начинающих, уверенных райдеров и экспертов.
Каждая зона оборудована собственными подъемниками. Сноупарк в этом году включает 15 джиббинговых фигур и два стола с трамплинами. Bonus Summer Camp продлится до 22 июня.
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