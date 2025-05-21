Для любителей экстремальных видов спорта на курорте построят сноупарк с тремя линиями для катания разного уровня

Каждая зона будет оборудована собственными подъемниками. Сноупарк в этом году будет включать 15 джиббинговых фигур и два стола с трамплинами.

На Курорте Красная Поляна 1 июня стартует сезон летнего катания на лыжах и сноубордах. Специально для этого на курорте построят сноупарк площадью 20 тыс. кв. метров с тремя линиями для катания разного уровня: начинающих, уверенных райдеров и экспертов.

Bonus Summer Camp пройдет в горной долине Цирк-2, где благодаря уникальному климату снег лежит до середины лета. Будет работать школа катания от одного из сильнейших прорайдеров России и мира, основателя проекта Дениса Бонуса (Леонтьева).

В рамках лагеря пройдут 18 соревнований по сноуборду, горным лыжам и скейтбордингу для разных возрастов и уровней подготовки.

«Bonus Summer Camp — уникальная площадка, не имеющая аналогов в стране, которая позволяет продлить сезон катания на лыжах и сноуборде в окружении цветущих альпийских лугов. Ожидается, что в общей сложности лагерь в этом году посетят порядка 1500 человек со всей России, 500 из них дети. Также это место является еще и тренировочной базой для сборных России по фристайлу и по сноуборду. В сноупарк на сборы приедут региональные команды», — рассказал Денис Бонус.

Сезон летнего катания продлится на Курорте Красная Поляна до 22 июня. Чтобы принять участие в лагере, нужно приобрести ски-пасс Bonus Summer Camp в онлайн-магазине Курорта Красная Поляна.