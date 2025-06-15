Ливни, смерчи и ураганы. Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае после праздничных выходных

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Рабочая неделя в Краснодарском крае начнется с дождей. Объявлено штормовое предупреждение

МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе с 15 по 17 июня, с воскресенья по вторник, штормовое предупреждение о непогоде. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер с порывами до 20-25 м/с.

На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.

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Краснодарский гидрометцентр также выпустил прогноз на начало рабочей недели. В регионе в понедельник, 16 июня, воздух прогреется до 19-24 °С, а во вторник, 17 июня, будет 23-28 °С. На Черноморском побережье 16 июня — 18-23 °С, 17 июня — 20-25 °С.

В Краснодаре неделя начинется с сильных дождей. Температура воздуха 16 июня — до 21 °С, 17 июня — до 23 °С.

Как писали Юга.ру, Минприроды запретило въезжать в леса Краснодарского края на машинах с 12 июня.

Краснодар МЧС Погода Штормовые предупреждения

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