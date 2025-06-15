Ливни, смерчи и ураганы. Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае после праздничных выходных

МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе с 15 по 17 июня, с воскресенья по вторник, штормовое предупреждение о непогоде. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и сильный ветер с порывами до 20-25 м/с.

На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.