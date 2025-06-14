Все детские лагеря Анапы допустили к летнему сезону, но без пляжного отдыха

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Все детские лагеря Анапы получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

14 июня ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля сообщил, что все детские лагеря в Анапе получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. По словам чиновника, они оборудованы необходимой инфраструктурой для оздоровления детей. Однако купаться в море отдыхающим нельзя.

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Руппель заявил, что сейчас в Анапе находятся 9,5 тыс. детей. Он отметил, что в Краснодарском крае в этом сезоне работают 90 здравниц вместимостью около 50 тыс. мест. А ежегодно Кубань принимает на отдых около 300 тыс. детей. Почти половина из них приезжают из других регионов.

Напомним, мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ. При этом власти не уточнили, будет ли какая-то ответственность для тех, кто оказался в опасной зоне.

Как писали Юга.ру, на 34 рекламных щитах Анапы транслируют информацию о запрете купания и закрытых пляжах. 

Анапа Дети Курорты и туризм отдых Развлечения

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