Все детские лагеря Анапы допустили к летнему сезону, но без пляжного отдыха

14 июня ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля сообщил , что все детские лагеря в Анапе получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. По словам чиновника, они оборудованы необходимой инфраструктурой для оздоровления детей. Однако купаться в море отдыхающим нельзя.

Руппель заявил, что сейчас в Анапе находятся 9,5 тыс. детей. Он отметил, что в Краснодарском крае в этом сезоне работают 90 здравниц вместимостью около 50 тыс. мест. А ежегодно Кубань принимает на отдых около 300 тыс. детей. Почти половина из них приезжают из других регионов.

Напомним, мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ. При этом власти не уточнили, будет ли какая-то ответственность для тех, кто оказался в опасной зоне.