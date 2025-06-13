Жара и дожди. В Краснодарском крае ожидается переменчивая погода

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани 14-15 июня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер может усилиться до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 11-16 °С, днем — 22-27 °С. В горах ночью — 5-10 °С, днем — 9-14 °С.

На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность. 14 июня без осадков, а утром и днем 15 июня пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 15-20 °С, днем — 20-25 °С.



По данным синоптиков, в Краснодаре 14 июня погода будет солнечной, а 15 июня — дождливой. Температура воздуха ночью — 11-14 °С, днем — 22-25 °С.