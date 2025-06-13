Жара и дожди. В Краснодарском крае ожидается переменчивая погода

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Синоптики рассказали погоде на Кубани 14-15 июня. На смену солнцу вновь придут дожди

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 14-15 июня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер может усилиться до 12-14 м/с. 

Температура воздуха ночью — 11-16 °С, днем — 22-27 °С. В горах ночью — 5-10 °С, днем — 9-14 °С. 

Жара в Краснодарском крае:

На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность. 14 июня без осадков, а утром и днем 15 июня пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 15-20 °С, днем — 20-25 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре 14 июня погода будет солнечной, а 15 июня — дождливой. Температура воздуха ночью — 11-14 °С, днем — 22-25 °С.

Как писали Юга.ру, жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 2 июля из-за высокой опасности пожаров.

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Жара и дожди. В Краснодарском крае ожидается переменчивая погода
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