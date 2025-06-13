Летом на курортах Краснодарского края цены на такси вырастут до 50%

Стоимость поездки в такси на курортах Кубани может увеличится до 50% в разгар летнего сезона

12 июня представитель общественного совета по развитию такси в Краснодарском крае Антон Цыбульников сообщил ТАСС, что в пик летнего сезона цены на поездки в такси на курортах региона могут подняться на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«В пиковый период рост по курортным городам ожидаем до 50% по сравнению с 2024 годом. Мы ожидаем, что сезон будет «импульсный» с ситуацией отложенного спроса с 15 июля по 25 августа», — рассказал эксперт.

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По словам Цыбульникова, на Кубани в середине июля растет количество отдыхающих, и увеличивается спрос на такси. Предложение же остается ограниченным. Ситуацию усугубляет жаркая погода и сокращение числа водителей:



«На рост цен летом в Краснодарском крае в первую очередь влияет то, как проходит морской сезон. Он создает дисбаланс спроса и предложения в регионе».



Он отметил, что до наплыва туристов в регионе, напротив, прогнозируют снижение цен на такси. До 15 июля стоимость поездки может быть примерно на 10% ниже уровня прошлого года.