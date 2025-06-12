Tesla Cybertruck, Найк Борзов, турнир по флорболу. VK Fest объявил программу в Сириусе

В Сириусе состоится однодневный музыкальный фестиваль от «ВКонтакте» (0+)

Напомним, 3 марта пресс-служба VK Fest объявила, что один из фестивалей пройдет в Сириусе.

VK Fest в Сириусе пройдет 21 июня на Медальной площади. Пресс-служба опубликовала список артистов и инфлюенсеров, которые выступят на мероприятии.

Среди музыкантов в списке Jony, «Три дня дождя», «Комната культуры», Юлия Савичева, Найк Борзов, Janaga, Blizkey, Betsy. Также известны инфлюенсеры, с которыми можно будет встретиться на автограф-сессии: Егор Шкред, Вадим Спириденков, Гурам Амарян, Kamil и Amanika, Tenderlybae.

Помимо этого, на VK Fest будут интерактивные зоны с:

игровым мерчем, Tesla Cybertruck и мощными игровыми ПК от Kupikod;

турниром по флорболу и талисманом Лео хоккейного клуба «Сочи»;

составлением икебан, складыванием оригами, каллиграфией и уроком японского языка от «Арт-икебана» и Школы японского языка;

бесконтактным футболом от «Битвы Стихий»;

героями мультсериала «Три кота», сухим бассейном с шариками, кубами-пазлами и пространством для творчества от СТС Kids.

Также в программе мастер-классы по катанию на скейтборде в рампе и сборке собственной доски, созданию магического браслета и парфюма.