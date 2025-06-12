Tesla Cybertruck, Найк Борзов, турнир по флорболу. VK Fest объявил программу в Сириусе
В Сириусе состоится однодневный музыкальный фестиваль от «ВКонтакте» (0+)
Напомним, 3 марта пресс-служба VK Fest объявила, что один из фестивалей пройдет в Сириусе.
VK Fest в Сириусе пройдет 21 июня на Медальной площади. Пресс-служба опубликовала список артистов и инфлюенсеров, которые выступят на мероприятии.
Среди музыкантов в списке Jony, «Три дня дождя», «Комната культуры», Юлия Савичева, Найк Борзов, Janaga, Blizkey, Betsy. Также известны инфлюенсеры, с которыми можно будет встретиться на автограф-сессии: Егор Шкред, Вадим Спириденков, Гурам Амарян, Kamil и Amanika, Tenderlybae.
Помимо этого, на VK Fest будут интерактивные зоны с:
- игровым мерчем, Tesla Cybertruck и мощными игровыми ПК от Kupikod;
- турниром по флорболу и талисманом Лео хоккейного клуба «Сочи»;
- составлением икебан, складыванием оригами, каллиграфией и уроком японского языка от «Арт-икебана» и Школы японского языка;
- бесконтактным футболом от «Битвы Стихий»;
- героями мультсериала «Три кота», сухим бассейном с шариками, кубами-пазлами и пространством для творчества от СТС Kids.
Также в программе мастер-классы по катанию на скейтборде в рампе и сборке собственной доски, созданию магического браслета и парфюма.
Встреча с писательницей, квартирник и помощь дельфинам:
Желающие смогут попробовать себя в роли механика команды «Формулы-1» на автодроме, заменив слики на болиде быстрее всех и выиграв мастер-класс по вождению спорткара на гоночной трассе.
На фестивале будет центр развлечения VananaPark с мастер-классами по диджеингу, плетению фенечек и лепке фигур из гипса, квестами, спортивными играми, розыгрышем призов и блеск-тату. Также на VK Fest будет работать фудкорт с разнообразными блюдами и напитками.
Стоимость билетов для взрослых на фестиваль начинается от 2600 рублей. Стоимость детского билета — 800 рублей.
VK Fest пройдет в Сириусе 21 июня с 16:00 до 22:55. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, 3-5 июля в Архызе пройдет фестиваль техно-музыки.