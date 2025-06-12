Tesla Cybertruck, Найк Борзов, турнир по флорболу. VK Fest объявил программу в Сириусе

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

В Сириусе состоится однодневный музыкальный фестиваль от «ВКонтакте» (0+)

Напомним, 3 марта пресс-служба VK Fest объявила, что один из фестивалей пройдет в Сириусе.

VK Fest в Сириусе пройдет 21 июня на Медальной площади. Пресс-служба опубликовала список артистов и инфлюенсеров, которые выступят на мероприятии.

Среди музыкантов в списке Jony, «Три дня дождя», «Комната культуры», Юлия Савичева, Найк Борзов, Janaga, Blizkey, Betsy. Также известны инфлюенсеры, с которыми можно будет встретиться на автограф-сессии: Егор Шкред, Вадим Спириденков, Гурам Амарян, Kamil и Amanika, Tenderlybae.

Помимо этого, на VK Fest будут интерактивные зоны с:

  • игровым мерчем, Tesla Cybertruck и мощными игровыми ПК от Kupikod;
  • турниром по флорболу и талисманом Лео хоккейного клуба «Сочи»;
  • составлением икебан, складыванием оригами, каллиграфией и уроком японского языка от «Арт-икебана» и Школы японского языка;
  • бесконтактным футболом от «Битвы Стихий»;
  • героями мультсериала «Три кота», сухим бассейном с шариками, кубами-пазлами и пространством для творчества от СТС Kids.

Также в программе мастер-классы по катанию на скейтборде в рампе и сборке собственной доски, созданию магического браслета и парфюма.

Встреча с писательницей, квартирник и помощь дельфинам:

Желающие смогут попробовать себя в роли механика команды «Формулы-1» на автодроме, заменив слики на болиде быстрее всех и выиграв мастер-класс по вождению спорткара на гоночной трассе.

На фестивале будет центр развлечения VananaPark с мастер-классами по диджеингу, плетению фенечек и лепке фигур из гипса, квестами, спортивными играми, розыгрышем призов и блеск-тату. Также на VK Fest будет работать фудкорт с разнообразными блюдами и напитками.

Стоимость билетов для взрослых на фестиваль начинается от 2600 рублей. Стоимость детского билета — 800 рублей.

VK Fest пройдет в Сириусе 21 июня с 16:00 до 22:55. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 3-5 июля в Архызе пройдет фестиваль техно-музыки. 

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