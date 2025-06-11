Братки, эскортницы и бомжи. Краснодарский театр драмы покажет видеоверсию спектакля о лихих девяностых

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодарский театр драмы»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодарский театр драмы»

Краснодарцев приглашают посмотреть криминальную комедию «Опера нищего». После показа состоится обсуждение с театральным критиком (18+)

Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал на 14 июня заключительный в этом сезоне показ в рамках проекта «ТелеТеатр».

В камерном зале можно будет посмотреть видеоверсию спектакля «Опера нищего» в постановке Санкт-Петербургского государственного театра «Суббота». В основе сценария лежит одноименная пьеса Джона Гея.

Читайте также:

Режиссер Петр Шерешевский перенес действие криминальной комедии из Англии в лихие российские 90-е. Гангстеры, воры, ночные бабочки и нищие приобрели узнаваемые черты братков, эскортниц и бомжей. На фоне возни за первенство на социальной лестнице разворачивается история любви и предательства романтика и преступника Мэкки-Ножа.

После просмотра состоится обсуждение постановки с театральным критиком Верой Сердечной.

Начало показа 14 июня в 18:00. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Проект «ТелеТеатр» стартовал в мае 2022 года. Зрителям показывают видеозаписи российских спектаклей, отличившихся на крупных фестивалях или отмеченных ведущими критиками. Так, в разное время краснодарцы могли оценить постановки «Жизель Ботаническая», «Тайм-аут», «Танцующая в темноте», «Аламжи», «Анна Каренина», «Макбет» и другие.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28-29 июня состоится премьера спектакля «Дикарка» по пьесе Жана Ануя.

Афиша Искусство Кино Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

Братки, эскортницы и бомжи. Краснодарский театр драмы покажет видеоверсию спектакля о лихих девяностых
В Краснодаре может закрыться гандбольная «Кубань». Какие проблемы у клуба и в каком состоянии женский гандбол в России?
Минприроды запретило въезжать в леса Краснодарского края на машинах с 12 июня
Аэропорт Краснодара показал кадры с места строительства нового терминала. Что уже сделано?
В России растет заболеваемость корью. Самые высокие показатели в Ростовской области и Дагестане
Волонтеры, познакомившиеся на замазученных пляжах Анапы, решили пожениться

Лента новостей

День России
9 июня, 13:31
День России
История и смысл праздника, за что его критикуют и как отмечают
«Сестра, вы готовы прямо сейчас умереть за Христа?»
Сегодня, 12:00
«Сестра, вы готовы прямо сейчас умереть за Христа?»
Кто и зачем на самом деле идет в монастырь
Суд Ингушетии признал участников «Антилирики» виновными в разбое
Сегодня, 11:12
Суд Ингушетии признал участников «Антилирики» виновными в разбое
Тейп, связанный с движением, пригрозил наказывать наркоторговцев

Реклама на сайте