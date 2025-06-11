Братки, эскортницы и бомжи. Краснодарский театр драмы покажет видеоверсию спектакля о лихих девяностых

В камерном зале можно будет посмотреть видеоверсию спектакля «Опера нищего» в постановке Санкт-Петербургского государственного театра «Суббота». В основе сценария лежит одноименная пьеса Джона Гея.

Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал на 14 июня заключительный в этом сезоне показ в рамках проекта «ТелеТеатр».

Режиссер Петр Шерешевский перенес действие криминальной комедии из Англии в лихие российские 90-е. Гангстеры, воры, ночные бабочки и нищие приобрели узнаваемые черты братков, эскортниц и бомжей. На фоне возни за первенство на социальной лестнице разворачивается история любви и предательства романтика и преступника Мэкки-Ножа.

После просмотра состоится обсуждение постановки с театральным критиком Верой Сердечной.

Начало показа 14 июня в 18:00. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Проект «ТелеТеатр» стартовал в мае 2022 года. Зрителям показывают видеозаписи российских спектаклей, отличившихся на крупных фестивалях или отмеченных ведущими критиками. Так, в разное время краснодарцы могли оценить постановки «Жизель Ботаническая», «Тайм-аут», «Танцующая в темноте», «Аламжи», «Анна Каренина», «Макбет» и другие.