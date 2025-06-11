Гроза, дождь и ветер. Какая погода будет в Краснодарском крае в День России?

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 12-13 июня. В регионе будет дождливо

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 12-13 июня на Кубани ожидается сильный дождь и ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 м/с.



Температура воздуха ночью — 14-19 °С, днем 12 июня — 25-30 °С, а 13 июня — 23-28 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью — 10-15 °С, днем — 20-25 °С. В горах ночью — 7-12 °С, днем — 13-18 °С.

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На Черноморском побережье прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — 16-21 °С, днем — 21-26 °С. По данным синоптиков, в Краснодаре в праздничные выходные также ожидается дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — 17 °С, днем — 27-28 °С.



Отметим, что прогноз погоды на 14-15 июня краснодарский ЦГМС еще не опубликовал.