Гроза, дождь и ветер. Какая погода будет в Краснодарском крае в День России?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 12-13 июня. В регионе будет дождливо

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 12-13 июня на Кубани ожидается сильный дождь и ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью — 14-19 °С, днем 12 июня — 25-30 °С, а 13 июня — 23-28 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью — 10-15 °С, днем — 20-25 °С. В горах ночью — 7-12 °С, днем — 13-18 °С.

В Краснодарском крае жара доходит до 36 °C:

На Черноморском побережье прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — 16-21 °С, днем — 21-26 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре в праздничные выходные также ожидается дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — 17 °С, днем — 27-28 °С.

Отметим, что прогноз погоды на 14-15 июня краснодарский ЦГМС еще не опубликовал.

Как писали Юга.ру, ранее в девяти районах Кубани зафиксировали опасный для почвы уровень засухи.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

В России растет заболеваемость корью. Самые высокие показатели в Ростовской области и Дагестане
Волонтеры, познакомившиеся на замазученных пляжах Анапы, решили пожениться
Гроза, дождь и ветер. Какая погода будет в Краснодарском крае в День России?
Лишь 25% краснодарских маршруток оснащены кондиционерами. Куда жаловаться, если они не работают?
Кавказский заповедник открыл летние туристические тропы. Куда можно пойти в поход?
Суд Ингушетии признал участников «Антилирики» виновными в разбое. Тейп, связанный с движением, пригрозил наказывать наркоторговцев

Лента новостей

День России
9 июня, 13:31
День России
История и смысл праздника, за что его критикуют и как отмечают
«Сестра, вы готовы прямо сейчас умереть за Христа?»
Сегодня, 12:00
«Сестра, вы готовы прямо сейчас умереть за Христа?»
Кто и зачем на самом деле идет в монастырь
Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук
Вчера, 12:21 Реклама
Поездка в Японию на двоих, смартфон, ноутбук
Что еще можно выиграть в новой акции «Пятёрочки»?

Реклама на сайте