Краснодарский край накрыли дожди с грозами и сильным ветром

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ливень, гроза, град и сильный ветер пройдут на Кубани с 10 по 12 июня

Пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что до конца суток 10 июня, а также 11 и 12 июня местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.

В социальных сетях уже появились видео с дождем.

Урожай под угрозой:

Ведомство призывает жителей и гостей края внимательно следить за окружающей обстановкой и не выходить из дома без необходимости.

Краснодарский ЦГМС подготовил прогноз на 11 июня. В регионе ожидается переменная облачность. Ночью не будет существенных осадков, днем местами туман, дождь и гроза. В отдельных районах — сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром.

Температура воздуха ночью 16-21 °С, днем 27-32 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью 11-16 °С, днем 25-30 °С. В горах температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 13-18 °С.

На Черноморском побережье по прогнозу будет переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер 4-9 м/с с порывами до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 23-28 °С.

Как писали Юга.ру, жара в Анапе на выходных побила сразу два температурных рекорда.

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