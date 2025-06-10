Встреча с писательницей, квартирник и помощь дельфинам. В Сочи состоится фестиваль локальной культуры «Дом»

В Сочи пройдет фестиваль, все вырученные средства с которого отправятся на помощь дельфинам (0+)

Жителей и гостей курорта ждет маркет местных производителей, обмен растениями, квартирник, духовой концерт, мастер-классы для взрослых и детей и фотозона в советском стиле.

Литературное сообщество «Бродский» анонсировало на 12 и 13 июня фестиваль локальной культуры «Дом» в Сочи.

Также в программе открытый поэтический микрофон, практический разговор о написании книг с писательницей Алисой Аве и лекции: «Сочи на вкус» от издателя Анны Петросян, «Про поэзию и понимание себя» от психолога Марии Дмитриевой, «Влияние солнца на кожу» от дерматолога Натальи Шуваловой и другие.

Во время фестиваля будет работать благотворительная распродажа книг от проекта «Бродский». Все вырученные средства отправят в центр реабилитации дельфинов «Дельфа».

Фестиваль будет идти 12 и 13 июня с 12:00 до 20:00 в ДК «Центральный» по улице Горького, 85. Вход свободный. Подробности уточняйте у организаторов.